Фигуранты дела о загрязнении нефтепровода отправлены под домашний арест

По требованию Следственного комитета Самарский районный суд решил посадить под домашний арест новых фигурантов по уголовному делу о грязной нефти.

Напомним, что Следственное управление СК по Самарской области расследует резонансное уголовное дело о загрязнении нефтепровода "Дружба". В настоящий момент в деле шесть фигурантов. Их следователи считают "преступным сообществом". Теперь в их "полку" прибыло.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела похитили нефть на один миллион рублей и, чтобы скрыть хищения, весной 2019 года поставили в узел слива нефти у села Николаевка Самарской области нефть, "не отвечающую требованиям ГОСТа", добавив в нее хлорсодержащие соединения. Грязная нефть попала в трубопровод. В результате восемь резервуаров парка "Лопатино" были "приведены в непригодное состояние".

Новые фигуранты - Владимир Матюхин, Дмитрий Никишов, Роман Гладков и Роман Якушев - будут под домашним арестом до конца июня. Их статус - подозреваемые по редкой статье 215.3 Уголовного кодекса РФ - "Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность".

Эту четверку следствие "добавило" к прежним фигурантам дела - Роману Трушеву, которого СМИ называют основателем ГК "Петронефть", гендиректору ООО "Нефтеперевалка" Светлане Балабай и ее заместителю Рустаму Хуснутдинову, гендиректору ООО "Петронефть Актив" Владимиру Жоголеву, заместителю директора ООО "Магистраль" Сергею Баландину, экс-гендиректору ООО "Самаратранснефть-Терминал" Роману Ружечко.

Все эти граждане уже арестованы судом, кроме Трушева и Ружечко, которые находятся в международном розыске и арестованы заочно.