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11.06.2019 09:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Фигуранты дела о загрязнении нефтепровода отправлены под домашний арест

Текст: Наталья Козлова
По требованию Следственного комитета Самарский районный суд решил посадить под домашний арест новых фигурантов по уголовному делу о грязной нефти.
Фото: Александр Саверкин/ТАСС Фото: Александр Саверкин/ТАСС
Фото: Александр Саверкин/ТАСС

Напомним, что Следственное управление СК по Самарской области расследует резонансное уголовное дело о загрязнении нефтепровода "Дружба". В настоящий момент в деле шесть фигурантов. Их следователи считают "преступным сообществом". Теперь в их "полку" прибыло.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела похитили нефть на один миллион рублей и, чтобы скрыть хищения, весной 2019 года поставили в узел слива нефти у села Николаевка Самарской области нефть, "не отвечающую требованиям ГОСТа", добавив в нее хлорсодержащие соединения. Грязная нефть попала в трубопровод. В результате восемь резервуаров парка "Лопатино" были "приведены в непригодное состояние".

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Новые фигуранты - Владимир Матюхин, Дмитрий Никишов, Роман Гладков и Роман Якушев - будут под домашним арестом до конца июня. Их статус - подозреваемые по редкой статье 215.3 Уголовного кодекса РФ - "Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность".

Эту четверку следствие "добавило" к прежним фигурантам дела - Роману Трушеву, которого СМИ называют основателем ГК "Петронефть", гендиректору ООО "Нефтеперевалка" Светлане Балабай и ее заместителю Рустаму Хуснутдинову, гендиректору ООО "Петронефть Актив" Владимиру Жоголеву, заместителю директора ООО "Магистраль" Сергею Баландину, экс-гендиректору ООО "Самаратранснефть-Терминал" Роману Ружечко.

Все эти граждане уже арестованы судом, кроме Трушева и Ружечко, которые находятся в международном розыске и арестованы заочно.

Происшествия Правосудие Суд Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область
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