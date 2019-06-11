В Уфе арестовали мужчину, устроившего стрельбу у автовокзала

24-летнему жителю Башкирии, устроившему перестрелку в центре Уфы, предъявлено обвинение сразу по двум статьям УК РФ - "Убийство" и "Покушение на убийство двух и более лиц". По решению суда молодой человек будет находиться под стражей в течение двух месяцев.

Напомним, 9 июня 2019 года вблизи остановки общественного транспорта "Южный автовокзал" подозреваемый, задолжавший убитому деньги, несколько раз выстрелил в него и его подругу из карабина, когда те находились в автомобиле. Мужчина погиб на месте, а женщину, которой первую медицинскую помощь оказали прохожие, экстренно госпитализировали и прооперировали. Сейчас она в больнице. Подозреваемого, который попытался скрыться на автомобиле, задержали сотрудники Росгвардии.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан, сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначен ряд экспертных исследований, допрашиваются свидетели, изучаются личности обвиняемого и потерпевших. Обвиняемому проведут судебную психолого-психиатрическую экспертизу.