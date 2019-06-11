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11.06.2019 16:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе арестовали мужчину, устроившего стрельбу у автовокзала

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)

24-летнему жителю Башкирии, устроившему перестрелку в центре Уфы, предъявлено обвинение сразу по двум статьям УК РФ - "Убийство" и "Покушение на убийство двух и более лиц". По решению суда молодой человек будет находиться под стражей в течение двух месяцев.

Фото: iStock
СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Уфе

Напомним, 9 июня 2019 года вблизи остановки общественного транспорта "Южный автовокзал" подозреваемый, задолжавший убитому деньги, несколько раз выстрелил в него и его подругу из карабина, когда те находились в автомобиле. Мужчина погиб на месте, а женщину, которой первую медицинскую помощь оказали прохожие, экстренно госпитализировали и прооперировали. Сейчас она в больнице. Подозреваемого, который попытался скрыться на автомобиле, задержали сотрудники Росгвардии.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан, сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначен ряд экспертных исследований, допрашиваются свидетели, изучаются личности обвиняемого и потерпевших. Обвиняемому проведут судебную психолого-психиатрическую экспертизу.

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