Под Калининградом добыли янтарный самородок весом более 2 кг

Уникальный солнечный камень весом 2100 граммов был извлечен из карьера Калининградского янтарного комбината на Приморском месторождении в поселке Янтарный.

Такие крупные цельные куски - редкость, каждый из них получает собственное имя. Этот самородок назвали "Россиянин", поскольку он был найден в преддверии государственного праздника - Дня России.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, у "Россиянина" плотная структура сложной геометрической формы, гладкая поверхность и желтый матовый цвет. В куске есть значительный скол, поверхностные бороздки, небольшие трещины. Видимых включений органического и неорганического происхождения не обнаружено.

Это уже шестой уникальный камень с начала производственного года - с марта. Первым в добычном сезоне был найден "Крымский", в мае добыт килограммовый "Балтиец". Рекордным по добыче самородков стал 2017 год, когда было найдено 19 уникальных камней, в прошлом году их добыто 18.

Ценные экземпляры янтаря, килограммового веса и более, 21 июня будут выставлены на открытый аукцион по продаже уникальных самородков в рамках Международного экономического форума янтарной отрасли "Amberforum-2019". Форум пройдет 20-23 июня в Светлогорске.