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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд арестовал экс-руководителя управления СК РФ по Волгоградской области

Текст: Владислав Куликов
Лефортовский районный суд Москвы отправил под арест бывшего главу управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева.

В судьбе генерал-лейтенанта Михаила Музраева, более одиннадцати лет руководившего управлением СК по Волгоградской области, да и после этого не оставшегося не удел, накануне наступила неприятная полоса. Он был задержан сотрудниками ФСБ и своими бывшими коллегами из СК России и самолетом доставлен Москву.

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Следствие вменяет ему поджог дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. По делу также проходит предприниматель, задержанный вместе с генералом Музраевым. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко, Музраеву предъявлено обвинение в террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Постановлением суда генерал Музраев арестован на два месяца.

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