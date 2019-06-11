Суд арестовал экс-руководителя управления СК РФ по Волгоградской области

Лефортовский районный суд Москвы отправил под арест бывшего главу управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева.

В судьбе генерал-лейтенанта Михаила Музраева, более одиннадцати лет руководившего управлением СК по Волгоградской области, да и после этого не оставшегося не удел, накануне наступила неприятная полоса. Он был задержан сотрудниками ФСБ и своими бывшими коллегами из СК России и самолетом доставлен Москву.

Следствие вменяет ему поджог дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. По делу также проходит предприниматель, задержанный вместе с генералом Музраевым. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко, Музраеву предъявлено обвинение в террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Постановлением суда генерал Музраев арестован на два месяца.