Новости

В Забайкалье пропала шестилетняя девочка 11:06
Kia показала первое фото приборки для кроссовера XCeed в люксе 11:02
Первый канал покажет документальный фильм о Чернобыле 10:55
Видео: Спасенный в Приморье леопард вспомнил навыки охоты 10:50
Винни Пух помог поймать браконьеров в хабаровском заповеднике 10:43
В сочинской пятиэтажке произошел взрыв бытового газа 10:42
Редкую противокорабельную модификацию "Града" сняли за работой 10:42
В Сибири испытали антенны национальной системы наблюдения за Солнцем 10:41
СК: В Сочи пьяный полицейский сбил двух девушек 10:38
При взрыве на танкере в Махачкале погибли три человека 10:25
Десять кандидатов поборются за пост премьера Британии 10:05
В России рухнули цены на УАЗ "Профи" 10:05
Какие музеи будут работать бесплатно всю неделю в Москве 09:46
Врач рассказал, могут ли семечки и косточки вызывать аппендицит 09:42
Опубликовано видео с места взрыва на танкере в порту Махачкалы 09:41
Три истребителя нового поколения Су-34 прибыли на Южный Урал 09:39
В Приморье начались соревнования по троллингу вишневого лосося 09:34
Семьянин: премьера нового кроссовера Mercedes-Benz GLB 09:33
В Сочи после крупного ДТП проверят все экскурсионные автобусы 09:32
На Урале мотоциклисты напали на операторов придорожных камер 09:29
Два человека погибли при взрыве танкера в Махачкале 09:20
В Петербурге скончался депутат Заксобрания Павел Зеленков 09:13
В столице провели уникальную операцию по удалению опухоли позвоночника 09:10
Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики США и Швеции 09:09
В Нижнем Тагиле скончался пострадавший при взрыве газа в доме 09:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие изменения появились в законе о техосмотре
Какие изменения появились в законе о техосмотре
Сколько пить и что есть, чтобы защититься от жары
Сколько пить и что есть, чтобы защититься от жары
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
11.06.2019 09:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи после крупного ДТП проверят все экскурсионные автобусы

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

Сотрудники департамента транспорта Сочи вместе с городским ГИБДД проверят все экскурсионные автобусы на безопасность. Как сообщили в пресс-службе администрации города-курорта, такое распоряжение на внеочередной планерке дал мэр Анатолий Пахомов.

Решение было принято после серьезного ДТП с 26 пострадавшими, которое произошло в Адлерском районе города утром в воскресенье.

В Сочи мотоциклист улетел с дороги в 20-метровый обрыв

"Напрямую обвинить кого-то мы не можем, но, наверное, могли бы жестче спрашивать с тех, кто зарабатывает деньги. Невооруженным глазом видно, что нарушения были. Потому что дети сидели на коленях, а значит, не пристегнутые. Нарушения были, а также масса других вещей", - отметил глава Сочи.

В администрации муниципалитета наиболее вероятной причиной ДТП назвали человеческий фактор, но отдельно подчеркнули, что пострадавших могло быть значительно меньше, если бы соблюдались все требования безопасности.

Как уже сообщалось, 9 июня недалеко от Олимпийского парка в Сочи столкнулись экскурсионные автобусы Mercedes и Yutong. Немецкий автомобиль от удара перевернулся на бок, пострадали 26 пассажиров, 23 из них были госпитализированы. Тяжело пострадавших на вертолете санавиации доставили в больницы Краснодара. Следственный комитет, МВД и Ространснадзор по факту аварии начали проверки.

Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Опубликовано видео с места взрыва на танкере в порту Махачкалы
Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики США и Швеции
Huawei нашла в России операционку для замены Android в своих смартфонах
Сирийские военные отразили две атаки боевиков в районе Пальмиры
Суд арестовал всех подозреваемых в убийстве спортсмена в Москве