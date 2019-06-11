В Сочи после крупного ДТП проверят все экскурсионные автобусы

Сотрудники департамента транспорта Сочи вместе с городским ГИБДД проверят все экскурсионные автобусы на безопасность. Как сообщили в пресс-службе администрации города-курорта, такое распоряжение на внеочередной планерке дал мэр Анатолий Пахомов.

Решение было принято после серьезного ДТП с 26 пострадавшими, которое произошло в Адлерском районе города утром в воскресенье.

"Напрямую обвинить кого-то мы не можем, но, наверное, могли бы жестче спрашивать с тех, кто зарабатывает деньги. Невооруженным глазом видно, что нарушения были. Потому что дети сидели на коленях, а значит, не пристегнутые. Нарушения были, а также масса других вещей", - отметил глава Сочи.

В администрации муниципалитета наиболее вероятной причиной ДТП назвали человеческий фактор, но отдельно подчеркнули, что пострадавших могло быть значительно меньше, если бы соблюдались все требования безопасности.

Как уже сообщалось, 9 июня недалеко от Олимпийского парка в Сочи столкнулись экскурсионные автобусы Mercedes и Yutong. Немецкий автомобиль от удара перевернулся на бок, пострадали 26 пассажиров, 23 из них были госпитализированы. Тяжело пострадавших на вертолете санавиации доставили в больницы Краснодара. Следственный комитет, МВД и Ространснадзор по факту аварии начали проверки.