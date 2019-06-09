СК и Ространснадзор начали проверки после ДТП с автобусами в Сочи

Следственный отдел Адлерского района Сочи СУ СК России по Краснодарскому краю начал доследственную проверку после столкновения двух туристических автобусов возле Олимпийского парка в Адлерском районе Сочи.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства, проверка идет по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности при перевозке пассажиров.

- Организовано проведение доследственной проверки по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности при перевозке пассажиров. Водитель перевозил пассажиров на экскурсию в район Красной Поляны и столкнулся с автобусом Yutong, - говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

По данным ведомства, пострадавшим пассажирам от 4 до 64 лет, в Сочи они прибыли из разных регионов России. Свою проверку в отношении перевозчиков начал и Ространснадзор. Его сотрудники уже работают на месте аварии.

Как сообщалось, утром в воскресенье в Сочи столкнулись два туристических автобуса Mersedes Sprinter и Yutong. В результате аварии немецкий автомобиль перевернулся, 26 человек обратились за помощью, 23 из них были госпитализированы. Среди пострадавших трое детей. В Сочи из Краснодара отправили вертолет с медицинской консультационной группой.