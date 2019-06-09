Для помощи пострадавшим в ДТП в Сочи направили вертолет санавиации

Из Краснодара в Сочи, для помощи пострадавшим в ДТП с двумя туристическими автобусами, направлен вертолет санавиации с консультативной медицинской бригадой на борту. Как сообщили в пресс-службе Минздрава Кубани, вертолет отправлен по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

- К сочинским специалистам направлен из Краснодара вертолёт санавиации с консультативной медицинской бригадой. При необходимости будет решаться вопрос о переводе пациентов в ведущие больницы краевой столицы, - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава региона.

В министерстве подтвердили информацию о 26 пострадавших, но отметили, что не исключают, что кто-то из пострадавших еще может обратиться за помощью в течение дня.

Тем временем, в пресс-службе администрации Сочи заявили, что 18 пострадавших доставлены в Сочинскую горбольницу, двое из них находятся на операционных столах. На месте ДТП продолжает работать следственно-оперативная группа.

Как сообщалось ранее, сегодня около 8.30 в Адлерском районе Сочи столкнулись два туристических автобуса. 26 человек пострадали, 23 из них госпитализированы. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes не уступил дорогу автобусу Yutong.