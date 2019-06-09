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09.06.2019 12:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Для помощи пострадавшим в ДТП в Сочи направили вертолет санавиации

Текст: Михаил Сухарев

Из Краснодара в Сочи, для помощи пострадавшим в ДТП с двумя туристическими автобусами, направлен вертолет санавиации с консультативной медицинской бригадой на борту. Как сообщили в пресс-службе Минздрава Кубани, вертолет отправлен по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Фото: iStock
Появилось видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

- К сочинским специалистам направлен из Краснодара вертолёт санавиации с консультативной медицинской бригадой. При необходимости будет решаться вопрос о переводе пациентов в ведущие больницы краевой столицы, - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава региона.

В министерстве подтвердили информацию о 26 пострадавших, но отметили, что не исключают, что кто-то из пострадавших еще может обратиться за помощью в течение дня.

Тем временем, в пресс-службе администрации Сочи заявили, что 18 пострадавших доставлены в Сочинскую горбольницу, двое из них находятся на операционных столах. На месте ДТП продолжает работать следственно-оперативная группа.

Как сообщалось ранее, сегодня около 8.30 в Адлерском районе Сочи столкнулись два туристических автобуса. 26 человек пострадали, 23 из них госпитализированы. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes не уступил дорогу автобусу Yutong.

Происшествия ЧП ДТП Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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