Сборная России продолжает разминку перед чемпионатом Европы, что пройдет на следующий год в нескольких странах. После саранского рекорда в игре с Сан-Марино нас ждет встреча с Кипром на арене "Нижний Новгород".

Что из себя представляет сборная Кипра по футболу, отечественный болельщик знает смутно. Там, например, есть полузащитник Григорис Кастанос, который в свои 23 года успел провести один матч за туринский "Ювентус". Есть несколько игроков, играющих в Испании и Бельгии. А основная ударная сила, нападающий Пиерос Сотириу, представляет "Копенгаген". Остальные представляют местные и греческие клубы.

Не стоит недооценивать киприотов. Они были не так уж и далеки от попадания на Евро-2016. Все решалось в последнем туре против Боснии. Победа выводила островитян в стыковые матчи. Увы, тягаться с более опытной сборной Боснии было чересчур сложно. Тот отборочный цикл Кипр закончил на пятом месте, но сумел очень сильно потрепать нервы оппонентам. Потрепали они нервы и сборной России в отборе на чемпионат мира 1998 года. Домашняя игра осталась за нами со счетом 4:0, а на Кипре был зафиксирован сенсационный результат 1:1. Те две встречи остаются единственными официальными встречами сегодняшних соперников.

Со сборной России все понятно. Так вышло, что только в матчах с Бельгией мы не считаемся фаворитам. Во всех остальных играх надо спокойно побеждать и без нервов ехать на Евро. Легкой прогулки, подобно матчу с Сан-Марино, скорее всего не будет, но она и не нужна. Чтобы не расслабляться. Встреча с Кипром станет последней для российских игроков перед летней паузой. Отборочные матчи возобновятся в сентябре, чемпионат России 2019/2020 стартует 27 июля. Остается лишь порадовать зрителей победой над киприотами и спокойно разойтись.

Онлайн-трансляция матча Россия - Кипр начнется в 21:45 по московскому времени, не пропустите!