С Ивана Голунова сняли электронный браслет

Журналист Иван Голунов полностью свободен: сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве сняли с него электронный браслет. Об этом сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

"Я только что говорил с Иваном, в настоящее время сотрудники уголовно-исполнительной системы сняли с него электронные средства наблюдения",- сказал Иван Мельников. В просторечье электронные средства наблюдения называют браслетами.

Громкое дело Ивана Голунова было официально прекращено, все подозрения с него сняты. Теперь неприятные разговоры придется вести с проверяющими тем, кто инициировал дело. Сам же Иван Голунов, как заявила уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова, имеет право потребовать компенсацию морального вреда. Впрочем, как ответил журналист своим коллегам, он такой иск подавать не собирается.

"Вряд ли я буду подавать иск. Компенсацией моего морального ущерба будет - если такое больше не будет происходить ни с кем", - сказал Иван Голунов, выйдя из здания следственного управления Главного управления МВД по Москве.

Как сообщается, там следователь зачитал журналисту постановление о прекращении уголовного дела и объявил об освобождении из-под домашнего ареста.