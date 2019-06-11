Семьянин: премьера нового кроссовера Mercedes-Benz GLB

Пожалуй, Mercedes-Benz GLB был одной из самых ожидаемых моделей марки за последние годы. Причин тут, как минимум, две: во-первых, у GLK не было преемника, во-вторых, в нём видели маленькую копию легендарного и желанного многими G-Class. И вот, компактный GLB представлен!

Если говорить о дизайне, то, возможно, поклонников внедорожников и угловатых форм новинка разочарует: она выглядит рафинировано и гладко, но не лишена очарования. Симпатичный и стильный кроссовер со сдержанной агрессией в образе, с большими фарами, развитыми воздухозаборниками, крупной решёткой радиатора, элегантным изгибом линии остекления в районе задней двери, причудливыми фонарями и относительно просторным и функциональным салоном. Другими словами, получился эдакий одомашненный мустанг, который готов за еду и ласку катать ораву фермерских детей.

Во время презентации представители компании не раз подчеркнули одно из достоинств автомобиля - семиместный салон. Но стоит умерить свой максимализм и не ждать от нового GLB возможностей компактвэна, потому что на галёрке смогут разместиться два человека, рост которых не превышает 1.68 метра. И, если вы выбираете семиместную версию, то будьте готовы к тому, что объём багажного отделения в таком случае составит всего 130 литров. Это ничто по сравнению с пятиместной, у которой в запасе целых 560 литров (1 755 литров при сложенном втором ряде).

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz GLB построен на модернизированной версии архитектуры MFA, которая предполагает привод на переднюю ось. Базовый вариант GLB 200 оснащается бензиновым двигателем M282 объёмом 1.33 литра (привет, Renault Arkana!) мощностью 163 л.с., который работает в паре с преселективным 7-скоростным "роботом". Полноприводный Mercedes-Benz GLB 250 4Matic укомплектован 224-сильным двухлитровым мотором и роботизированной трансмиссией 8G-DCT.

Все остальные модификации ездят на дизелях в паре с 8-ступенчатым "роботом". GLB 200 d - передний привод и 150 л.с., снятые с двух литров объёма. Для этой версии доступна система полного привода 4Matic. Двигатель на топовом GLB 220 d 4Matic развивает 190 л.с.

У системы полного привода есть три режима работы: "Эко/Комфорт" - крутящий момент распределяется между передней и задней осями в соотношении 80:20, в "Спорте" - 70:30, а в режиме для бездорожья Ньютон-метры раскиданы в равных пропорциях. Задние колёса подключаются через электромеханическую муфту.

Передняя подвеска GLB - стандартный McPherson, сзади - многорычажка. За доплату кроссовер можно оборудовать подвеской с адаптивным демпфированием.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Стоит отметить, что для Mercedes-Benz GLB доступен опциональный пакет Offroad Engineering, в котором ездовая электроника перенастраивается для работы на лёгком бездорожье: корректируется мощность двигателя и алгоритм переключения "робота", по-другому работает ABS. В составе пакета доступны помощники при старте на пригорок и при спуске с горы, на дисплей мультимедиа можно вывести изображение с камер, которое позволяет адекватно оценить ситуацию и совершать манёвры правильно. Кстати, на бездорожье у полноприводных GLB светодиодная адаптивная система освещения включает дальний свет на скорости до 50 км/ч.

Ну и в конце - несколько слов о габаритах новинки. Длина Mercedes-Benz GLB составляет 4 634 мм, что на 21 мм короче недавно обновлённого GLC, стоящего в иерархии на ступень выше. Для сравнения, у Audi Q5 от бампера до бампера насчитывается 4 663 мм. Ширина GLB - 1 834 мм (на 56 мм уже, чем GLC), высота - 1 658 мм (на 14 мм выше). При этом в компании не рассказали о клиренсе нового члена семейства SUV марки. Что касается размера колёсной базы, то её длина аж на 100 мм больше, чем у соплатформенного B-Class, и составляет 2 829 мм.

В компании возлагают на новинку больше надежды, так как каждый третий Mercedes, проданный в мире, является представителем сегмента SUV, а каждый четвёртый относится к компактному классу. Новая модель сочетает в себе эти два фактора - это компактный SUV.

Производство Mercedes-Benz GLB наладят на заводе в Мексике, для китайского рынка кроссовер будут собирать в Пекине. Продажи автомобиля начнутся в конце 2019 года, цена на рынке Европы составит примерно 38 000 евро (2 782 000 рублей).