"Станция Сибирь" приглашена на белорусский фестиваль

"Девятый вал" бардовской песни, с появлением которой в Союзном государстве неизменно ассоциируют имена Владимира Высоцкого и Юрия Визбора, Александра Галича и Олега Митяева, в десятый раз соберет в середине лета гостей на международный музыкальный фестиваль "Большая бард-рыбалка" в Беларуси.

На берегу Чигиринского водохранилища в поселке Грудичино Могилевской области под незабываемые аккорды песни белорусского самородка Митяева "Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались" виртуозы вокала и поэтического вдохновения продолжат 26-28 июля музыкальный диалог творческих поколений.

В нем впервые примет участие и большая сборная сибирских исполнителей. Сразу семь регионов от Барнаула и Томска до Красноярска и Абакана подарят своим поклонникам полюбившегося еще в прошлом столетии жанра свои новые песни. Это решение принял оргкомитет фестиваля авторской песни "Станция Сибирь", который в последние июньские дни пройдет в Новосибирской области. Его основная задача: сохранение и развитие жанра авторской песни, а также популяризации творчества сибиряков.

А в юбилейной программе на белорусской земле, сообщила БЕЛТА арт-директор проекта Ольга Залесская, запланированы сольные концерты и творческие проекты с участием звезд авторской песни, джазовых и инструментальных ансамблей, участников проекта "Песни нашего века" Лидии Чебоксаровой и Евгения Быкова. Одним из хедлайнеров творческого проекта станет популярный российский бард и сатирик, поэт и музыкант Тимур Шаов.

Вместе с сибирской сборной прилетят и тележурналисты, которые планируют снять фильм о посещении Беларуси. "В программе бард-рыбалки проект сибиряков будет представлен отдельным концертом на главной фестивальной сцене 26 июля. Они выступят и на других концертных площадках, примут участие в тематических проектах музыкального праздника", - рассказала Залесская. По ее словам, на творческих площадках фестиваля в нынешнем году выступят музыканты из России, Украины, Польши, Чехии, Литвы, Эстонии и впервые из Испании.

Фестиваль бардовской песни уже давно стал визиткой фестивальной жизни региона, отмечают местные обозреватели. За прошедшие годы форум посетили более 15 тысяч зрителей, музыкантов и артистов из 14 стран: Беларуси, России, Украины, Молдовы, Польши, Словакии, Германии, Чехии, Израиля, США, стран Балтии, Италии, Болгарии. Были среди именитых гостей Татьяна и Сергей Никитины, Александр Дольский и Юлий Ким, Алексей Иващенко, Юрий Ряшенцев и Борис Бурда.