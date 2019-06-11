Трамп прокомментировал крушение вертолета в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Нью-Йорка не связывают падение вертолета на здание на Манхэттене с террористическим актом. Глава государства также отметил, что на данный момент мегаполису ничего не угрожает.

Американский лидер в Twitter отметил оперативность пожарных и спасательных служб, выразив им благодарность за "феноменальную работу". Трамп заверил, что администрация президента готова предоставить любую необходимую помощь.

Напомним, вертолет совершил жесткую посадку на крышу небоскреба AXA Equitable Center в самом центре Нью-Йорка, на Седьмой авеню на Манхэттене, и загорелся. В результате катастрофы погиб один человек. В самом здании никто не пострадал.

По предварительной информации, плохая видимость, затруднившая посадку для пилота, стала причиной трагедии.