В России рухнули цены на УАЗ "Профи"

До конца июня УАЗ "Профи" можно приобрести за 648 000 рублей (бортовой "Профи" в комплектации "Стандарт" до акции стоил 819 900 рублей). При этом речь не идет о машинах прошлого года выпуска.

Скидку в размере 100 000 рублей можно получить, сдав свой старый автомобиль по программе "УАЗ Трейд-ин". Официальные дилеры марки принимают автомобили любой марки. Единственное условие - срок владения более полугода.

Помимо этого, еще десять процентов от получившейся суммы можно "отрезать" благодаря государственной программе "Первый автомобиль" / "Семейный автомобиль".

На сегодняшний день УАЗ "Профи" предлагается в более чем 70 модификаций: задний и полный привод, одинарная или двойная кабина, а также грузовая платформа различной ширины и вместимостью 4 или 5 европаллет. Доступно множество вариантов надстроек - промтоварный фургон, изотермический фургон и рефрижератор.

Модель оснащается бензиновым двигателем ЗМЗ нового поколения. Его мощность составляет 149 л. с. В пару к нему предлагается адаптированная под коммерческий транспорт коробка переключения передач, которая обеспечивает дополнительную топливную эффективность.

Ранее, напомним, стали известны подробности о длинном УАЗ "Профи" - настоящем конкуренте ГАЗели.