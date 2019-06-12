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12.06.2019 14:00
Рубрика: Общество

Астрономы предупредили о скрытой угрозе от Солнца

Текст: Денис Передельский
Фото: NASA, ESA, D. Player Фото: NASA, ESA, D. Player
Фото: NASA, ESA, D. Player

Команда ученых из университетов Киото, Хиого, Вашингтона, Колорадского университета в Боулдере, Национальной астрономической обсерватории Японии и Лейденского университета установила, что внезапные супервспышки звезд могут представлять серьезную угрозу для Земли.

Отчет об исследовании будет представлен на заседании Американского астрономического общества в Сент-Луисе, а предварительно о нем рассказал сайт Колорадского университета.

Фото: NASA/Goddard Space Flight Center/University of Arizona
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Так называемые внезапные супервспышки звезд изучили астрономы, исследующие границы Млечного Пути. В последние годы таких наблюдений становится все больше.

Ученые не могут объяснить причины, по которым происходят эти события. Звезды иногда выбрасывают очень мощные сгустки энергии, которые можно увидеть за сотни световых лет. До недавнего времени исследователи предполагали, что такие "взрывы" происходили в основном на звездах, которые гораздо моложе Земли и ведут себя активно.

Однако новое исследование показало, что "извержения" энергии могут происходить и на звездах, столь же старых и неактивных, как наше Солнце. Если подобный выброс энергии достигнет Земли, то он может вызвать хаос на нашей планете.

По мнению ученых, он как минимум нарушит работу спутниковой связи и энергосистем. Как максимум - будет уничтожена сама жизнь. Эта теория не нова. Однако в очередном исследовании ученые впервые подсчитали, что супервспышки могут возникать на старых и "тихих" звездах, таких как наше Солнце, примерно один раз в несколько тысяч лет.

"Результаты нашего исследования должны стать тревожным звонком для существования жизни на Земле, - говорит Юта Нотсу, ведущий автор работы. - Если подобная супервспышка произойдет на Солнце, то Земля, скорее всего, окажется на пути волны высокоэнергетического излучения. Такой взрыв может нарушить работу электроники по всему земному шару, вызывая повсеместное отключение электроэнергии".

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