Италия заявила о снижении потока беженцев в шесть раз

МВД Италии заявило о снижении потока нелегальных мигрантов в первые месяцы 2019 года на 85 процентов в сравнении с предыдущим годом. Особенное внимание власти страны уделят не южной (морской), а восточной границе страны, в частности, границе со Словенией.

В рамках усиления мер по борьбе с нелегальной миграцией власти Италии будут штрафовать капитанов судов, которые отказываются подчиниться требованиям госструктур при проведении спасательных операций в Средиземном море. Речь идет о штрафе в размере от 10 до 50 тысяч евро, информирует Bloomberg.

Законопроект также позволяет конфисковывать лодки у тех, кто неоднократно преступал закон.

Два месяца назад судно немецкой неправительственной организации Sea-Eye с 64 мигрантами на борту не было допущено в итальянские порты по распоряжению властей. Между тем среди европейских стран Греция лидирует по числу прибывающих на ее территорию беженцев. Из 17 тысяч мигрантов, прибывших в этом году в Европу морским путем, 7839 человек направились в Грецию. В то же время Италия стала первым государством, согласившимся принять у себя беженцев из Ливии.