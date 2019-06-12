Конгресс США не оставил попытки провести импичмент Трампу

Новости

Украина придумала схему покупки газа в РФ 09:39
В Вашингтоне хотят запустить надувного Трампа 09:19
Милорад Додик поздравил Владимира Путина с Днем России 09:10
В России стартовали продажи Lada Granta Cross 08:20
Президент Молдавии Додон рассказал о готовящемся на него покушении 08:20
Пушков усомнился в словах Макрона о налаживании связей с Россией 07:59
У женщины с "раком мозга" внезапно обнаружили другую болезнь 07:45
Парламент Гонконга перенес принятие поправок к закону об экстрадиции 07:42
Жители Владивостока побывали на японском миноносце 06:45
Сирийские ПВО отразили ракетную атаку Израиля 06:38
В День России в столице сохранится жара 05:06
Мексика отправила подразделения Нацгвардии на южную границу 04:43
В Якутске две девочки получили переломы на надувном аттракционе 04:37
ДТП с участием шести автомобилей произошло в Москве 04:12
Вулкан Ключевской "отсалютовал" в День России столбом пепла 04:01
Арестованному за взятку вице-мэру Якутска предъявлено обвинение 03:42
Лидер Rammstein подрался с фанатом и сломал ему челюсть 03:30
Пожар в ангаре с пластиковыми трубами произошел в Петербурге 02:47
Италия заявила о снижении потока беженцев в шесть раз 01:57
Оставленных в подмосковном хостеле малышей передали во временную семью 00:47
В Москве в пруду нашли останки женщины 00:20
Макрон высказался за активизацию диалога с Россией 00:10
Сборная Германии разгромила Эстонию со счетом 8:0 11.06.2019
Пользу кофеина против приступов редкой болезни помогла найти случайность 11.06.2019
РФ предложила КНР локализовать у себя производство телеком-оборудования 11.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
12.06.2019 08:50
Рубрика: В мире

Конгресс США не оставил попытки провести импичмент Трампу

Текст: Максим Макарычев

Президент США Дональд Трамп по-прежнему находится под угрозой импичмента, поскольку некоторые конгрессмены, демократы из палаты представителей выразили мнение, что намерены реализовать процедуру отстранения главы Белого дома от власти, сообщает CNN.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite

Председатель судебного комитета Палаты представителей Джерри Надлер, демократ из Нью-Йорка, лоббирует усилия руководства демпартии в поддержку импичмента, а бывший влиятельный сенатор-демократ из Невады Гарри Рейд также призвал палату пойти на импичмент. По некоторым данным, в поддержку процедуры импичмента выступили уже около 60 конгрессменов-демократов, и эта цифра, по оценке экспертов, значительно возросла за последние недели.

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Трамп выступил против слежки информаторов ЦРУ за Ким Чен Ыном

Вместе с тем, давний противник Трампа, спикер нижней палаты, главный демократ в конгрессе Нэнси Пелоси заявила телекомпании, что данный вопрос требует дополнительного обоснования. Она выступила против "срочного и немедленного" начала процесса импичмента, несмотря на призывы демократов и кандидатов в президенты США на следующих выборах в 2020 году.

Пелоси выразила сомнение в том, что на нынешнем этапе процесс запуска процедуры будет эффективен в связи с отсутствием достаточных доказательств, позволяющих отстранить Трампа от должности. Она убеждена в том, что адвокаты Трампа предпримут массированное обжалование данного процесса в судах.

Фото: AP Photo/Andrew Harnik
В США потратят 500 млн долларов на покупку вертолетов в отряд Трампа

Напомним, что активные призывы к импичменту Трампа возобновились после расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому делу".

Напряженность в отношениях между самой Пелоси и Трампом усилилась на прошлой неделе после того, как спикер нижней палаты, по сообщениям, якобы сказала в узком кругу демократов, что она хочет видеть президента "в тюрьме". Когда ее спросили о том, сделала ли она подобные заявления, Пелоси заявила, что она будет держать за закрытыми дверями то, что она рассказала товарищам по партии.

"Вы на самом деле это сказали, вы действительно сказали, что вы бы предпочли увидеть президента в тюрьме?", - задали ей вопрос во время телеинтервью.

"Когда мы проводим беседы на нашем собрании, они остаются внутри нашего собрании. Люди думают, что есть какие-то безупречные преступления, которые совершил президент? Да. Насколько они серьезны? Они преступны? Многие думают, что они есть", - ответила Пелоси.

В мире США Дональд Трамп
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

12 июня - День России
Пушков усомнился в словах Макрона о налаживании связей с Россией
Президент Молдавии Додон рассказал о готовящемся на него покушении
Украина придумала схему покупки газа в РФ
Конгресс США не оставил попытки провести импичмент Трампу