Конгресс США не оставил попытки провести импичмент Трампу

Председатель судебного комитета Палаты представителей Джерри Надлер, демократ из Нью-Йорка, лоббирует усилия руководства демпартии в поддержку импичмента, а бывший влиятельный сенатор-демократ из Невады Гарри Рейд также призвал палату пойти на импичмент. По некоторым данным, в поддержку процедуры импичмента выступили уже около 60 конгрессменов-демократов, и эта цифра, по оценке экспертов, значительно возросла за последние недели.

Вместе с тем, давний противник Трампа, спикер нижней палаты, главный демократ в конгрессе Нэнси Пелоси заявила телекомпании, что данный вопрос требует дополнительного обоснования. Она выступила против "срочного и немедленного" начала процесса импичмента, несмотря на призывы демократов и кандидатов в президенты США на следующих выборах в 2020 году.

Пелоси выразила сомнение в том, что на нынешнем этапе процесс запуска процедуры будет эффективен в связи с отсутствием достаточных доказательств, позволяющих отстранить Трампа от должности. Она убеждена в том, что адвокаты Трампа предпримут массированное обжалование данного процесса в судах.

Напомним, что активные призывы к импичменту Трампа возобновились после расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому делу".

Напряженность в отношениях между самой Пелоси и Трампом усилилась на прошлой неделе после того, как спикер нижней палаты, по сообщениям, якобы сказала в узком кругу демократов, что она хочет видеть президента "в тюрьме". Когда ее спросили о том, сделала ли она подобные заявления, Пелоси заявила, что она будет держать за закрытыми дверями то, что она рассказала товарищам по партии.

"Вы на самом деле это сказали, вы действительно сказали, что вы бы предпочли увидеть президента в тюрьме?", - задали ей вопрос во время телеинтервью.

"Когда мы проводим беседы на нашем собрании, они остаются внутри нашего собрании. Люди думают, что есть какие-то безупречные преступления, которые совершил президент? Да. Насколько они серьезны? Они преступны? Многие думают, что они есть", - ответила Пелоси.