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Рубрика: Культура

Лидер Rammstein подрался с фанатом и сломал ему челюсть

Вокалист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему поклоннику в мюнхенском отеле Bayerischer Hof после прошедшего концерта на олимпийском стадионе. Линдеманн употреблял алкоголь в баре гостиницы вместе со знакомым и некой подругой по имени Лана.

Фото: youtube.com/ Rammstein Official
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Как сообщает Bild, 54-летний житель Гамбурга назойливо попросил певца сделать с ним селфи, но Линдеманн ему отказал. Поклонник начал оскорблять спутницу лидера Rammstein, после чего между ним и Линдеманном произошла драка.

Музыкант ударил обидчика Ланы локтем в лицо, после чего тот упал на пол. Мужчина получил перелом челюсти.

В прошлом году сообщалось о том, что популярная певица и телеведущая, бывшая участница проекта "ВИА Гра" Светлана Лобода родила дочь Тильду, отцом которой, предположительно, является Тилль Линдерманн. Роды прошли в Лос-Анджелесе в престижной клинике Cedars Sinai. По наблюдениям очевидцев, роман Тилля и Лободы вспыхнул на фестивале "Жара в Баку".

Культура Музыка Рок В мире Европа Германия Общество Ежедневник Светская хроника
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