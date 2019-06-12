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Рубрика: В мире

Президент Молдавии Додон рассказал о готовящемся на него покушении

Текст: Максим Макарычев
Президент Молдавии Игорь Додон. Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости Президент Молдавии Игорь Додон. Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Президент Молдавии Игорь Додон. Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Президент Молдавии Игорь Додон рассказал о готовящемся на него покушении. Он отметил, что оно готовится оппозиционной демпартией, а ему регулярно поступает информация об этом, сообщает Страна.ua.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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По словам Додона, ему написали о том, что "его заказали через одесского имама, одесскую группировку". Аванс якобы составляет миллион евро, а в общем "выплата за убийство два миллиона". "Взяли на контроль. Не знаю, верить или не верить. Вот так у нас работает Демпартия. Я этим буду заниматься. Попрошу коллег извне", - заявил президент Молдавии.

Напомним, что в феврале Додон уже получал анонимное письмо с предупреждением о подготовке на него покушения. Автор письма сообщал, что лидер демократической партии, олигарх Владимир Плахотнюк планирует убийство президента сразу после парламентских выборов. Они прошли в Молдавии 24 февраля.

В республике в данный момент воцарилось двоевластие. Конституционный суд отстранил от должности Додона и назначил исполняющим обязанности главы государства Павла Филипа, который первым указом распустил парламент и назначил досрочные выборы на шестое сентября. Новое правительство Молдавии во главе с Майей Санду, избранное парламентом восьмого июня, назвало это решение антиконституционным и призвало прежних министров немедленно покинуть свои посты. Правительство Санду официально признал Евросоюз. Додон во вторник обратился в Венецианскую комиссию с просьбой произвести оценку решения Конституционного суда Молдавии.

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