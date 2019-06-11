Президент Молдавии Додон отменил декрет о роспуске парламента

Как известно, Конституционный суд страны ранее назначил Филипа, до недавнего времени исполнявшего обязанности премьера, теперь уже "временно исполняющим обязанности президента". Однако Додон признал антиконституционным это назначение - равно как и действия демпартийца.

Об указе, подписанном Додоном в отношении декрета Филипа, сообщает ТАСС. По словам президента, отныне нелегитимный декрет (он предполагал роспуск парламента и назначение досрочных выборов на 6 сентября) аннулирован. Напомним, что в республике продолжается острый политический кризис, отражающий картину фактического двоевластия. Его не удалось преодолеть после парламентских выборов 24 февраля, по итогам которых все эти месяцы политические силы тщетно пытались договориться о новой коалиции. Лишь 8 июня социалисты, поддерживающие Додона, нашли общий язык с проевропейским правоцентристским блоком ACUM ("Сейчас"). Вместе они договорились выступить против Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка, контролировавшей прежний состав парламента. В итоге новое правительство возглавила Майя Санду из Партии действия и солидарности (входит в ACUM).

Однако Павел Филип по-прежнему пытается заблокировать работу нового кабмина (причем буквально: его сторонники забаррикадировали все входы в здание госучреждения) и проводит собственные параллельные заседания.