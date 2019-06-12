Путин на Совбезе обсудил подготовку к ШОС

Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза подготовку к саммитам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства также поздравил участников оперативного совещания с Днем России.

"В субстантивном плане обсуждались текущие вопросы внутрироссийской повестки дня. Кроме того, состоялся обмен мнениями в рамках подготовки к предстоящим в Бишкеке и Душанбе саммитам ШОС и СВМДА", - рассказал представитель Кремля о повестке встречи.

Напомним, завтра Владимир Путин посетит Бишкек для участия в саммите ШОС, после чего он отправится в Душанбе, чтобы принять участие уже в саммите СВМДА.