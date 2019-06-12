Упаковку товаров бытовой химии пора менять

Проверка бытовой жидкости "КРОТ" началась. По ее результатам будет представлено заключение. Об этом "Российской газете" сообщили в Роспотребнадзоре.

Резонансный случай отравления средством для прочистки труб известного продюсера и музыканта Бари Алибасова вскрыл серьезную проблему: упаковка опасных бытовых химикатов может представлять угрозу жизни и здоровью человека. И правила ее оформления надо менять.

Как поясняют в Роспотребнадзоре, сегодня требования к маркировке товаров бытовой химии содержатся в Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требованиях к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Например, потребительская маркировка синтетических моющих средств и товаров бытовой химии должна быть нанесена четкими, разборчивыми, легко заметными и несмываемыми буквами, устойчивыми к воздействию химических веществ, климатических факторов, сохраняться в течение всего срока использования продукции. На бутылках с бытовой химией, в частности, должна содержаться информация о составе продукции и "другие данные, позволяющие однозначно отличить конкретную продукцию от прочей, обращающейся на рынке". Также должно быть описание опасности, которая несет в себе такая продукция, меры по предупреждению опасности. Например, такие надписи: "Беречь от детей!", "Хранить в недоступном для детей месте", "Продукт обладает раздражающим действием на кожу", "Использование средств защиты кожи рук обязательно".

"Уверен, что вся бытовая химия, которая продается в магазинах, качественная и соответствует требованиям по маркировке. Ведь никто сознательно не будет наносить вред здоровью потребителей, создавая этим себе антирекламу. Но жизнь, как всегда, вносит свои корректировки, - подчеркнул в беседе с "РГ" председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. - Случай с Алибасовым доказал: упаковка некоторых средств бытовой химии нуждается в изменении. Я видел фото, которую разместил кто-то из окружения Алибасова, с бутылочками жидкости для прочистки труб и йогурта. Думаю, их вполне легко перепутать".

Шелищ напоминает, что на пачках сигарет сейчас присутствуют очень броские "страшные картинки" и большие надписи о вреде табака. А на упаковках бытовой химии предупреждающие надписи еще нужно найти и прочесть. "Да, они соответствуют всем правилам, но значит этих правил и норм недостаточно, чтобы защитить потребителя, - отмечает эксперт. - К сожалению, нет статистики, сколько людей травятся бытовыми химикатами. Но по разрозненным сообщениям можно понять, что случай с Алибасовым - не единственный. Возможно, нужно очень большими буквами писать на упаковках, что их содержимое нельзя пить. А еще лучше делать сложно открывающиеся пробки. Производители лекарств делают их для защиты детей".

Родственники продюсера намереваются подать иск к производителю средства для прочистки труб. Насколько реально будет выиграть дело в суде? "Случай с Алибасовым вызывает сожаление, желаю ему скорейшего выздоровления, - говорит руководитель коммерческой практики юридической компании Денис Фролов. - Но подача иска к производителю - это будет, скорее, пиар-акция, нежели реальная попытка получить компенсацию. На товарах бытовой химии всегда указываются инструкции по применению и предостережения при их нарушении. Если потребитель, несмотря на это, путает эти товары со съедобной продукцией, вины производителя в этом нет. Тем не менее суд примет иск, если он будет формально соответствовать требованиям законодательства. Другое дело - перспектив у такого дела фактически нет, так как в рамках существующего законодательства нет оснований для удовлетворения требований истца". Но в любом случае это привлечет внимание к проблеме. И правила маркировки все-таки будут ужесточены, как это предлагает Петр Шелищ.

А как у них

Миллиарды за обманчивую упаковку

Суды штата Калифорния в США за последние месяцы уже несколько раз обязали компанию Monsanto, входящую в структуру Bayer, выплатить огромные компенсации потребителям за отсутствие предупреждений на упаковке о канцерогенности одного из ее продуктов. Речь идет о глифосате - распространенном во всем мире средстве для ликвидации сорняков, известном под торговой маркой "Раундап".

Например, в мае жюри присяжных присудило астрономическую компенсацию в 2 миллиарда долларов паре из калифорнийского Окленда. До этого суд в Сан-Франциско обязал Monsanto выплатить 80 миллионов долларов фермеру Эдвину Хардману. Львиная доля этой выплаты - это штраф за то, что Monsanto, как считает жюри присяжных, умышленно не наносила соответствующих предостережений на упаковку и, более того, спонсировала исследования, доказывавшие безопасность этого гербицида.

Пострадавшие утверждали, что из-за отсутствия предупреждений на упаковке годами распыляли глифосат и без опаски позволяли веществу попадать на незащищенную кожу. Позже у них диагностировали неходжкинскую лимфому и, как посчитали присяжные, виноват в этом гербицид.

Monsanto настаивает, что исследования однозначно не подтверждают канцерогенность глифосата и яростно оспаривает эти резонансные вердикты. Ведь в судах сейчас ждут своей очереди несколько тысяч аналогичных исков.

Подготовил Игорь Дунаевский