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В iOS 13 нашли подтверждение наличия USB-C в новых iPhone

12.06.2019,  
20:00
Текст:  Владимир Болотин
В новых iPhone может появиться разъем USB Type-C. Подтверждение давно ходившим слухам нашли в бета-версии iOS 13.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Издание GSM Arena опубликовало снимок iPhone, на экране которого вместо привычной картинки с изображением Ligthning и значка iTunes оказался USB-C и MacBook.

Учитывая, что Apple "похоронила" свой мультимедийный комбайн, картинка выглядит реальной. Если iPhone с USB-C будет подключаться к ноутбуку, минуя лишние приложения и появится доступ к внутреннему хранилищу, то этот станет большим шагом вперед.

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Кроме того, разъем Type-C позволяет реализовать быструю зарядку смартфона, а также работу с различными аксессуарами и сторонними гаджетами. С другой стороны, Apple может потерять деньги, внедряя USB-C в свои устройства, поскольку сама получает лицензионные отчисления за использование Lightning другими компаниями.

Напомним, что Apple уже выпускала гаджеты с USB-C - это были планшеты iPad Pro.

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