В iOS 13 нашли подтверждение наличия USB-C в новых iPhone

Издание GSM Arena опубликовало снимок iPhone, на экране которого вместо привычной картинки с изображением Ligthning и значка iTunes оказался USB-C и MacBook.
Учитывая, что Apple "похоронила" свой мультимедийный комбайн, картинка выглядит реальной. Если iPhone с USB-C будет подключаться к ноутбуку, минуя лишние приложения и появится доступ к внутреннему хранилищу, то этот станет большим шагом вперед.
Кроме того, разъем Type-C позволяет реализовать быструю зарядку смартфона, а также работу с различными аксессуарами и сторонними гаджетами. С другой стороны, Apple может потерять деньги, внедряя USB-C в свои устройства, поскольку сама получает лицензионные отчисления за использование Lightning другими компаниями.
Напомним, что Apple уже выпускала гаджеты с USB-C - это были планшеты iPad Pro.
#IOS13 #iOS13Beta Plus de Lightning et d'iTunes sur l'écran de restauration, de l'USB-C ? et un futur utilitaire pour iPhone sur mac ? @LeoDuffOff pic.twitter.com/iTJj4Tp18O— Raphaël Mouton (@Raf___m) 7 июня 2019 г.