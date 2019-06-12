В Перу нашли "чудо инков"

Международная команда археологов при обследовании древних зданий цивилизации инков обнаружила наборы цветных узелков, впервые доказывающих, что этот народ собирал налоги на урожай.

Об открытии сообщает Science News. Его совершила команда под руководством Алехандро Чу из перуанского Университета Сан-Маркос и Гари Уртона из Гарвардского университета.

При обследовании трех комнат в древнем сооружении инков в городе Инкаваси они обнаружили 29 так называемых кипов - разноцветных наборов узелков, завязанных на нитях. Кипы также называют чудом инков. Считается, что узелки не только заменяли им письменность, но и были счетной системой.

До сих пор было известно около 1000 кипов. Новые артефакты были обнаружены под слоем остатков пищевых продуктов. Узелки на удивление хорошо сохранились. Чу и Уртон привлекли экспертов, потратили много времени на расшифровку и пришли к выводу, что найденные кипы, возможно, являются первым археологическим "письменным" доказательством того, что инки собирали налоги.

По словам археолога Джона Клинданиэля, принявшего участие в исследовании, цветные нити могут представлять собой кредитные и дебетовые расчеты тех представителей инков, которые фактически заведовали складами для хранения продуктов питания.

По его мнению, светлые нити обозначают сложение, а темные - вычитание. Завязанные на них узлы могут представлять математические расчеты. "Бухгалтеры" из Инкаваси вполне могли использовать такую систему для записи кредитов и дебетовых сделок, одновременно отслеживая, кто и как платит налоги на урожай.

"Эти кипы содержат все признаки первой известной системы налогообложения инков", - считает Гари Уртон.