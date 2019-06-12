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12.06.2019 08:20
Рубрика: Российский автопром

В России стартовали продажи Lada Granta Cross

Текст: Евгений Костин

Сегодня стартовали официальные продажи кросс-модификации универсала Lada Granta, одним из главных преимуществ которого является увеличенный до 198 мм дорожный просвет. Также автомобиль отличается уникальными по сравнению с остальными представителями семейства комплектациями, защитным обвесом кузова из неокрашенного пластика и яркой отделкой салона с вставками из экокожи.

Для универсала доступны три версии исполнения: Classic, Comfort и Luxe. В составе базовой комплектации уже есть климатическая система, электропривод и обогрев наружных зеркал заднего вида, сиденье водителя с регулировкой по высоте, 15-дюймовые легкосплавные диски с эксклюзивным дизайном, разработанные специально для Granta Cross. Базовый мотор - 87-сильный восьмиклапанник, в паре с которым работает 5-ступенчатая МКП. Цена на Lada Granta Cross в комплектации Classic - от 554 900 рублей.

Фото: Виталий Архиреев
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В комплектации Comfort в списке штатного оборудования появляются подушка безопасности переднего пассажира, охранная сигнализация, центральный замок с пультом ДУ, аудиосистема и подогрев передних сидений. За кросс-версию Granta в "комфортном" исполнении просят минимум 577 900 рублей. Силовой агрегат аналогичен тому, что доступен для версии Classic. Также для Granta Cross Comfort предложен 106-сильный 16-клапанный мотор, который можно сагрегатировать как с "ручкой" (цена - от 592 900 рублей), так и с АМТ (от 617 900 рублей).

В топовой комплектации Luxe кросс-универсал укомплектован противотуманками, электростеклоподъёмниками задних дверей, лобовым стеклом с обогревом, задними датчиками парковки, датчиками дождя и света, круиз-контролем с ограничителем скорости. Люксовый вариант доступен только со 106-сильным двигателем. Цена на Lada Granta Cross в таком исполнении на "механике" - от 618 900 рублей, версия с АМТ обойдётся на 25 000 рублей дороже.

Напомним, на Lada Granta Cross устанавливается последняя версия АМТ 2.0 с ползущим режимом и режимом Sport, о которых мы подробно рассказывали в нашем тест-драйве новинки "Королева на каблуках".

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#Lada