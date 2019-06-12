Новости

Отец Микеллы Абрамовой назвал результаты проверки шоу "Голос" "чушью" 15:52
Мадрид дал добро на увеличение числа американских военных на базе в Роте 15:33
Умер актер из "Санта-Барбары" Джим МакМуллан 15:31
Видео: британский автоумелец гоняет по городу на диваномобиле 15:20
Грузовик со 130 миллионами пчел перевернулся в США 15:18
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова 15:17
Загадочные камни на микронезийском острове оказались "биткоинами" 15:15
Николай Дроздов отказался вести "В мире животных" 14:58
Фестиваль "Времена и эпохи" подготовил 12 июня особую программу 14:30
Ученые создали тип древесины, который охлаждает здания 14:22
Роскомнадзор оценил покрытие мобильной связью Крымского моста 14:18
Бомбардировщикам Су-34 добавили систем подавления 14:10
Астрономы предупредили о скрытой угрозе от Солнца 14:00
В Перу нашли "чудо инков" 14:00
Минск: "Доктор Айболит" к миссии на II Европейских играх готов 13:59
"Кинотавр" в честь юбилея устраивает концерт Ленни Кравица 13:53
Музей современной истории России стал новой площадкой для регистрации брака 13:34
Умер посол России в Сенегале Сергей Крюков 13:25
Премьер Японии вылетел в Иран для встречи с президентом Роухани 13:21
Москвичей приглашают в "Зарядье" на праздничный концерт в честь Дня России 13:16
Путин вручил госпремию композитору Родиону Щедрину 13:12
В Гонконге полиция разгоняет демонстрантов слезоточивым газом 12:40
В ВКС России появятся летчицы-истребители 12:37
Бари Алибасов остается в реанимации в тяжелом состоянии 12:24
Тимошенко: Украинская экономика в упадке 12:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
12.06.2019 15:15
Рубрика: Общество

Загадочные камни на микронезийском острове оказались "биткоинами"

Текст: Денис Передельский
Фото: University of Oregon Фото: University of Oregon
Фото: University of Oregon

Исследователи из Университета Орегона (США) изучили древние гигантские загадочные камни с отверстиями, расположенные на микронезийском острове Яп, и пришли к выводу, что эти странные объекты были "криптовалютой" прошлого.

Криптовалюта считается предметом будущего, однако ее корни уходят в глубокое прошлое. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте Университета Орегона.

Фото: Gary Urton / Harvard University
В Перу нашли "чудо инков"

Исследователи побывали на острове Яп в Микронезии. Его главной достопримечательностью являются загадочные круглые камни с большими отверстиями по центру, установленные по всей территории.

Их предназначение неизвестно. Новую гипотезу происхождения этих артефактов предложили археолог Скотт Фицпатрик и профессором экономики Стивен МакКеон.

В своем исследовании они указывают на поразительное сходство системы "цифровой" валюты биткоинов с системой "каменных денег", каковыми авторы работы сочли гигантские камни.

По их мнению, уникальная система расчетов была разработана много веков назад в западной Микронезии. Гигантские "каменные деньги" острова Яп расположены примерно в 1300 километрах к востоку от Филиппин.

Исследование основано на устных легендах, а также археологических данных и исторических отчетах. Оно является попыткой доказать, что сама концепция биткоинов была "вдохновлена" древней япсской системой.

Ключевым фактором исследователи называют то, что и биткоины, и гигантские камни острова Яп позволяли людям владеть и использовать деньги, не имея их физически. Для этого не нужен центральный банк, а нужны лишь списки обладателей таких денег. Эта система обеспечивает прозрачность и безопасность расчетов.

"Это одни из самых интригующих "монет" в мире, - говорит Скотт Фицпатрик. - Они были вырезаны в известняковых карьерах, расположенных на островах Палау, расположенных примерно в 400 километрах от Япа. Это самые большие объекты, когда-либо перемещавшиеся по Тихому океану до начала контактов с европейцами".

К слову, древние "биткоины" имеют диаметр до 3,7 метра, а их масса достигает одной тонны. Они размещены на самых видных местах острова Яп.

В Эстонии нашли спрятанный в снаряде клад Российской империи
Археологи изучат "фантомные" захоронения на Ямале
Общество Наука
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

12 июня - День России
Путин: Нужно добиться таких результатов, чтобы их почувствовал каждый
Пушков усомнился в словах Макрона о налаживании связей с Россией
Президент Молдавии Додон рассказал о готовящемся на него покушении
Украина придумала схему покупки газа в РФ