Загадочные камни на микронезийском острове оказались "биткоинами"

Исследователи из Университета Орегона (США) изучили древние гигантские загадочные камни с отверстиями, расположенные на микронезийском острове Яп, и пришли к выводу, что эти странные объекты были "криптовалютой" прошлого.

Криптовалюта считается предметом будущего, однако ее корни уходят в глубокое прошлое. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте Университета Орегона.

Исследователи побывали на острове Яп в Микронезии. Его главной достопримечательностью являются загадочные круглые камни с большими отверстиями по центру, установленные по всей территории.

Их предназначение неизвестно. Новую гипотезу происхождения этих артефактов предложили археолог Скотт Фицпатрик и профессором экономики Стивен МакКеон.

В своем исследовании они указывают на поразительное сходство системы "цифровой" валюты биткоинов с системой "каменных денег", каковыми авторы работы сочли гигантские камни.

По их мнению, уникальная система расчетов была разработана много веков назад в западной Микронезии. Гигантские "каменные деньги" острова Яп расположены примерно в 1300 километрах к востоку от Филиппин.

Исследование основано на устных легендах, а также археологических данных и исторических отчетах. Оно является попыткой доказать, что сама концепция биткоинов была "вдохновлена" древней япсской системой.

Ключевым фактором исследователи называют то, что и биткоины, и гигантские камни острова Яп позволяли людям владеть и использовать деньги, не имея их физически. Для этого не нужен центральный банк, а нужны лишь списки обладателей таких денег. Эта система обеспечивает прозрачность и безопасность расчетов.

"Это одни из самых интригующих "монет" в мире, - говорит Скотт Фицпатрик. - Они были вырезаны в известняковых карьерах, расположенных на островах Палау, расположенных примерно в 400 километрах от Япа. Это самые большие объекты, когда-либо перемещавшиеся по Тихому океану до начала контактов с европейцами".

К слову, древние "биткоины" имеют диаметр до 3,7 метра, а их масса достигает одной тонны. Они размещены на самых видных местах острова Яп.