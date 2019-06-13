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Рубрика: В мире

Израильские военные перехватили ракету из сектора Газа

Палестинские боевики снова начали обстреливать Израиль. "Зафиксирован один пуск из сектора Газа. Ракета перехвачена", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой армии еврейского государства.

Фото: AP Photo/Ariel Schalit
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Сигнал тревоги звучал в поселках на юге страны. Информация об ущербе или ответных действиях пока не поступала, пишет РИА Новости.

Добавим, что месяц назад Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня. Этому предшествовал массированный удар со стороны боевиков. Всего за сутки (5 мая) по территории Израиля из сектора Газа было выпущено 430 ракет. Один человек погиб, еще несколько получили ранения. В ответ израильские военные атаковали 60 объектов на территории Газы.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение перебросить на границу дополнительную бронетехнику, артиллерию и пехоту.

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