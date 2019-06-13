Коллективу МВД Беларуси представлен новый министр

В работе правоохранительных органов Беларуси, по словам госсекретаря Совета безопасности Станислава Зася, до сих пор не изжит формат оценки сотрудников, который стимулирует их работать на статистику. "Это дискредитирует работу милиции", - подчеркнул он 13 июня, представляя коллективу МВД нового руководителя - 52-летнего Юрия Караева.

Новый главный милиционер страны, отмечают местные издания, родом из Северной Осетии. В Беларусь он был распределен еще в 1987 году после окончания Саратовского училища внутренних войск МВД. До последнего времени генерал командовал внутренними войсками республики.

Станислав Зась обратил внимание нового руководителя и коллектива ведомства на направления деятельности, которые, по его мнению, требуют более серьезного подхода и дополнительных усилий. Прежде всего, как об этом говорил президент Беларуси Александр Лукашенко при назначении нового министра МВД, это касается дисциплины.

"Недопустимо, когда преступление совершает человек, стоящий на страже закона", - заявил госсекретарь и добавил, что здесь не нужны "хирургические способы борьбы", необходимо в целом усовершенствовать систему отбора, подготовки кадров и последующей работы с составом.

Как сообщал "СОЮЗ", 10 июня Игорь Шуневич подал рапорт об отставке с поста министра внутренних дел. В этой отставке, дал понять сегодня Зась, "нет никакого подтекста, политических или не политических оснований". Причины этого решения, констатировал он, были выстраданы самим экс-министром.

Госсекретарь поблагодарил Игоря Шуневича за его многолетний труд на посту министра внутренних дел. За истекшие семь лет, сказал Зась, не было допущено никаких системных сбоев в работе МВД. "И то, что в мире наша страна признана островком стабильности и безопасности, этот имидж не только поддерживался, но и укрепился. В этом заслуга всего многотысячного коллектива и, конечно, руководителя ведомства", - резюмировал госсекретарь.