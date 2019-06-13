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13.06.2019 17:30
Рубрика: Легковые авто

Кроссовер Nissan Juke и суперкар GT-R покинут Россию

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Nissan. Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.

Компания Nissan подтвердила "РГ" информацию о том, что две модели марки - Juke и GT-R - уйдут из России.

"Мы подтверждаем, что продажи автомобилей Nissan Juke и Nissan GT-R прекратятся в скором времени. В случае с Nissan Juke это связано с завершением жизненного цикла текущего поколения. На решение по спорткару Nissan GT-R повлияло значительное замедление спроса на модель.

В рамках реализации своей стратегии на российском рынке Nissan концентрирует усилия на продвижении кроссоверов Nissan Qashqai, Nissan X-Trail и Nissan Murano - локализованных моделей, которые производятся на заводе компании в Санкт-Петербурге, на которые и приходится львиная доля объема продаж", - рассказали "Российской газете" в пресс-службе Nissan.

Фото: www.motorauthority.com
Новый Nissan Juke не будет похож на бегемота

Отметим,что в прошлом году японская компания продала в России 2547 экземпляров Juke и 25 экземпляров GT-R.

Juke пока еще предлагается по цене от 1 220 000 рублей. Автомобиль продается только с передним приводом, вариатором и бензиновым мотором 1,6 литра, который выдает 117 л.с.

Что касается GT-R, то купе можно купить за 7 626 000 рублей. Машина с двигателем 3,8 литра мощностью 555 л.с. разгоняется до "сотни" за 2,8 секунды.

Ожидается, что место Juke в российской линейки марки займет Nissan Kicks. Впрочем, когда это произойдет - не очень понятно.

Nissan GT-R. Фото: Пресс-служба Nissan.
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#Nissan