Названы марки машин, которые доставляют удовольствие владельцам

Лидером топ-10 автомобилей, владение которыми доставляет удовольствие, стал Land Rover. В опросе, который провели эксперты аналитического агентства "Автостат", об этом заявили почти две трети (64 процента) владельцев машин этого бренда.

На второе место попал Lexus (об удовольствии владеть этой маркой заявили 59,5 процента хозяев), на третье - Mercedes-Benz (59,3 процента). Далее идут Volvo (57,1 процента), Volkswagen (56,7 процента), Mitsubishi (52,5 процента), Kia (50 процентов), BMW (47,6 процента), Honda (47,2 процента) и Citroen (45,5 процента).

В опросе приняли участие свыше 1800 автовладельцев, которые приобрели машины 2013 - 2018 года выпуска. Всего в выборку попали 30 брендов, присутствующих на рынке.

Эксперты отметили, что в десятке лидеров половина - премиальные марки, а вторая половина - массовые.

Ранее аналитики назвали автомобили, дешевеющие максимально быстро за три года. А еще стало известно, что россияне не хотят покупать Lada Xray.