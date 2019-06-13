Россияне не хотят покупать Lada Xray

Lada Xray стремительно теряет позиции. Как отмечает "Автостат", падение спроса наблюдается уже третий месяц подряд.

Последний раз Xray показывал повышение спроса в феврале: +0.4%. После этого "пятидверка" демонстрирует только отрицательную динамику, максимум которой был зафиксирован в апреле, когда модель купили на 47% меньше россиян, чем в этом же месяце годом ранее. В мае было продано 2 427 экземпляров Lada Xray - это на 19% меньше, чем в мае 2018-го.

Модель, по итогам 2018 года находившаяся в топ-10 российского рынка, по прошествии пяти месяцев 2019-го занимает всего лишь 16 место (-21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Скорее всего, спрос на автомобиль будет падать и дальше, тем более в свете последних событий, которые сильно ударили по репутации Lada Xray.

В настоящее время Lada Xray можно купить со 106-сильным двигателем 1.6 литра и мотором объёмом 1.8 литра мощностью 122 л.с. Первый можно заказать в паре только с 5-скоростной СКП, для второго доступна также автоматизированная механическая трансмиссия (АМТ). Цена на модель начинается от 609 900 рублей.

Версия Lada Xray Cross с увеличенным до 215 мм дорожным просветом, оригинальными обвесом и отделкой салона предложена только с мотором 1.8 литра. Купить "вседорожный" Xray можно минимум за 754 900 рублей.

Напомним, в будущем у модели появится версия с мотором Renault-Nissan и вариатором.