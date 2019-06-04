АвтоВАЗ отозвал у владельцев почти тысячу Lada Xray

АвтоВАЗ отзывает 933 автомобиля Lada Xray. Это касается машин, проданных с января 2019 года, сообщает пресс-служба Росстандарта.

- Причиной отзыва транспортных средств является возможность повреждения сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления, - говорится в сообщении.

Владельцам автомобилей, которые попадают под отзыв, позвонят или отправят письмо с просьбой обратиться в ближайший дилерский центр и заменить вал электромеханического усилителя руля.

Также автомобилисты могут сами проверить попала ли их машина под отзыв: список VIN-кодов с возможными неисправностями опубликован на сайте Росстандарта. Ремонт машины проведут бесплатно.

Напомним, ранее сообщалось, что под отзыв по той же причине попадут 500 автомобилей Lada Xray Cross. Серьезность ситуации подтверждается тем, что компания попросила дилеров сети доставлять машины с помощью эвакуатора.

Кроме того, недавно АвтоВАЗ объявил массовый отзыв Lada Largus, проданных с ноября 2017 года. У машин могут возникнуть проблемы с тормозами.