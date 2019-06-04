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04.06.2019 19:02
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ отозвал у владельцев почти тысячу Lada Xray

Текст: Яна Шамаева
Фото: Виталий Юрчак/ РГ Фото: Виталий Юрчак/ РГ
Фото: Виталий Юрчак/ РГ

АвтоВАЗ отзывает 933 автомобиля Lada Xray. Это касается машин, проданных с января 2019 года, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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- Причиной отзыва транспортных средств является возможность повреждения сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления, - говорится в сообщении.

Владельцам автомобилей, которые попадают под отзыв, позвонят или отправят письмо с просьбой обратиться в ближайший дилерский центр и заменить вал электромеханического усилителя руля.

Также автомобилисты могут сами проверить попала ли их машина под отзыв: список VIN-кодов с возможными неисправностями опубликован на сайте Росстандарта. Ремонт машины проведут бесплатно.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Напомним, ранее сообщалось, что под отзыв по той же причине попадут 500 автомобилей Lada Xray Cross. Серьезность ситуации подтверждается тем, что компания попросила дилеров сети доставлять машины с помощью эвакуатора.

Кроме того, недавно АвтоВАЗ объявил массовый отзыв Lada Largus, проданных с ноября 2017 года. У машин могут возникнуть проблемы с тормозами.

#Lada