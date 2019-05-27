АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за опасной проблемы

АвтоВАЗ заменит промежуточный рулевой вал у автомобилей Lada Xray Cross. Под отзыв попадут около 500 автомобилей.

Ресурсу "Лада.онлайн" стало известно о том, что АвтоВАЗ отзовет у владельцев внедорожные хэтчбеки Lada Xray Cross, у которых обнаружилась опасная проблема с рулевым управлением. Серьезность ситуации подчеркивается тем обстоятельством, что компания попросила руководителей дилерской сети доставлять машины на сервис с помощью эвакуаторов.

"Срочно отозвать из эксплуатации автомобиль (связаться по телефону с владельцем устно) из списка (приложение 1) и доставить его эвакуатором на территорию дилерского центра", - говорится в документе, разосланном дилерам. Это должно быть сделано "в целях безусловной защиты потребителей от возможного несоответствия вала электроусилителя рулевого управления".

Источник полагает, что отзыв связан с появлением в Сети ролика со сломаным промежуточным рулевым валом в практически новом Lada Xray Cross в местах сварки.

На сайте Росстандарта информации об отзыве пока нет. АвтоВАЗ подтвердил, что автомобили действительно будут проверены. Однако от каких-либо выводов компания попросила пока воздержаться.

"Мы заранее запускаем отзывную кампанию для проверки около 500 автомобилей, которые уже используются клиентами. Все владельцы таких автомобилей будут уведомлены лично и будут обеспечены быстрым обслуживанием", - сказали "РГ" в пресс-службе автогиганта.

Там добавили, что "АвтоВАЗ внимательно изучает вопрос и пока рано делать какие-либо выводы".

Напомним, продажи Lada Xray Cross в России стартовали в ноябре 2018 года. Автомобиль предложили с двигателем 1,8 литра и мощностью 122 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой механической КП. Машины стоят от 754 900 до 913 900 рублей.

Кстати, недавно АвтоВАЗ начал масштабную отзывную кампанию Lada Largus. В этом случае причиной стали возможные проблемы с тормозами.