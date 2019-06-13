Новый универсал BMW 3 Series попробует дать отпор кроссоверам

Немецкий автопроизводитель снял покрывало тайны с нового поколения универсала BMW 3 Series, пообещав, что несмотря на свой форм-фактор автомобиль будет рулиться не хуже, чем седан.

Концепция дизайна новинки уже не была секретом - "трёшка"-седан представлена давно. Откровением могла стать разве что задняя часть, но не стала: здесь всё тоже оказалось предсказуемо. Универсал выглядит гармонично, и даже гиперболизированная решётка радиатора вписывается в спортивный образ модели. По словам Стефана Хорна, продакт-менеджера BMW, задачей было создание привлекательного со всех точек зрения автомобиля, который бы смог удержаться перед натиском кроссоверов и внедорожников.

Новый BMW 3 Series Touring стал крупнее предшественника. Увеличение колёсной базы на 41 мм (до 2 851 мм) не могло не сказаться на габаритной длине автомобиля, которая теперь составляет 4 709 мм (+76 мм). Также у универсала увеличилась колея, поэтому +16 мм к ширине автомобиля.

Фото: Пресс-служба BMW.

Увеличение ширины, повышение жёсткости кузова на 25-50% в зависимости от участка, модернизация точек крепления шасси положительно сказались на управляемости универсала, его манёвренности и умении держать дорогу. Добавьте к этому доступную для BMW 3 Series Touring адаптивную подвеску и вы получите, как заявили в компании, бескомпромиссный баланс между комфортом и спортивностью, который не предлагает ни один конкурент.

Для новинки предложат по три бензиновых и дизельных двигателя. Базовая версия 320i Touring оснащена 184-сильным мотором, BMW 330i Touring и его полноприводная версия xDrive будут поставляться с рядной бензиновой четвёркой мощностью 258 л.с., а самая мощная бензиновая модификация BMW M340i xDrive укомплектована рядной шестёркой с отдачей 374 л.с. Все двигатели сагрегатированы с 8-скоростной трансмиссией типа Steptronic.

Фото: Пресс-служба BMW.

Дизели на BMW 318d Touring и BMW 320d Touring имеют мощность 150 и 190 л.с. соответственно и в базе будут поставляться с 6-скоростной механической коробкой передач, "автомат" - опция. Отдача шестицилиндрового дизеля BMW 330d xDrive Touring составляет 265 л.с.

В 2020 году, ориентировочно в июле, появится гибридная версия 330e Touring с дальностью запаса хода на электротяге до 63 км.

Пару слов о функциональности. Несмотря на то, что объём багажного отделения универсала увеличился незначительно - всего на 5 литров, модель стала практичнее. Как известно, стекло задней двери открывается отдельно, и оно стало шире на 20 мм. Ширина багажного отсека на 112 мм больше, чем у предшественника, а ширина проёма и высота - на 30 и 125 мм соответственно.

В России универсал BMW 3 Series прошлого поколения не был представлен и вряд ли появится в новой генерации. Напомним, в марте 2019 года до нашей страны добрался новый седан 3 Series, также в РФ можно купить BMW 3 Series GT прошлого поколения. Цена на оба автомобиля начинается от 2 580 000 рублей.