Павел Дуров рассказал, кто сломал Telegram

Глобальный сбой в работе Telegram, который произошел ранее на этой неделе, был связан с DDoS-атакой на серверы мессенджера. Об этом сообщается в официальном блоге.
We’re currently experiencing a powerful DDoS attack, Telegram users in the Americas and some users from other countries may experience connection issues.— Telegram Messenger (@telegram) 12 июня 2019 г.
"В настоящее время мы столкнулись с мощной DDoS-атакой, из-за которой пользователи в США и других стран могут испытывать проблемы с подключением", - говорится в сообщении.
Подробности об атаке раскрыл основатель Telegram Павел Дуров. По его словам, "мусорные" запросы исходили с IP-адресов в Китае. Поток данных, выводивших из строя серверы, составил 200-400 гигабит в секунду и совпал по времени с протестами в Гонконге (Дуров утверждает, что они координировались через Telegram).
IP addresses coming mostly from China. Historically, all state actor-sized DDoS (200-400 Gb/s of junk) we experienced coincided in time with protests in Hong Kong (coordinated on @telegram). This case was not an exception.— Pavel Durov (@durov) 12 июня 2019 г.