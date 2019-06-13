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Павел Дуров рассказал, кто сломал Telegram

13.06.2019,  
12:21
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: AP Photo/Tatan Syuflana Фото: AP Photo/Tatan Syuflana
Фото: AP Photo/Tatan Syuflana

Глобальный сбой в работе Telegram, который произошел ранее на этой неделе, был связан с DDoS-атакой на серверы мессенджера. Об этом сообщается в официальном блоге.

"В настоящее время мы столкнулись с мощной DDoS-атакой, из-за которой пользователи в США и других стран могут испытывать проблемы с подключением", - говорится в сообщении.

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Подробности об атаке раскрыл основатель Telegram Павел Дуров. По его словам, "мусорные" запросы исходили с IP-адресов в Китае. Поток данных, выводивших из строя серверы, составил 200-400 гигабит в секунду и совпал по времени с протестами в Гонконге (Дуров утверждает, что они координировались через Telegram).

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