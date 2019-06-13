Павел Дуров рассказал, кто сломал Telegram

Глобальный сбой в работе Telegram, который произошел ранее на этой неделе, был связан с DDoS-атакой на серверы мессенджера. Об этом сообщается в официальном блоге.

We’re currently experiencing a powerful DDoS attack, Telegram users in the Americas and some users from other countries may experience connection issues. — Telegram Messenger (@telegram) 12 июня 2019 г.

"В настоящее время мы столкнулись с мощной DDoS-атакой, из-за которой пользователи в США и других стран могут испытывать проблемы с подключением", - говорится в сообщении.

Подробности об атаке раскрыл основатель Telegram Павел Дуров. По его словам, "мусорные" запросы исходили с IP-адресов в Китае. Поток данных, выводивших из строя серверы, составил 200-400 гигабит в секунду и совпал по времени с протестами в Гонконге (Дуров утверждает, что они координировались через Telegram).