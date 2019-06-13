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Представлена новая игра по мотивам сериала "Очень странные дела"

13.06.2019,  
17:25
Текст:  Богдан Бобров
Фото: Next Games Фото: Next Games
Фото: Next Games

Международная выставка E3 в этом году наглядно продемонстрировала, что игровая индустрия все больше переплетается с другими смежными медиа, в частности с телевидением и кинематографом.

Сначала Киану Ривз неожиданно для всех появился на презентации Microsoft, где рассказал о том, как "попал" в видеоигру Cyberpunk 2077, затем Джон Бернтал на мероприятии Ubisoft предстал в образе лидера наемников-ренегатов в Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Стриминговый гигант Netflix, в свою очередь, занял панель E3 Coliseum, где один из сценаристов популярного сериала "Очень странные дела" Пол Дихтер рассказал о находящейся в разработке одноименной игре.

Проект должен выйти на всех актуальных игровых платформах одновременно со стартом третьего сезона 4 июля. Сюжетно он будет перекликаться с основным шоу.

Кроме того, в 2020 году выйдет новая игра Stranger Things для мобильных девайсов на iOS и Android от разработчиков финской студии Next Games, ранее работавших над игрой по другой известной франшизе - The Walking Dead.

Судя по описываемым механикам, Stranger Things может быть больше всего похожа на Pokemon Go. Только вместо ловли покемонов появится возможность с помощью мобильного телефона изучать параллельное измерение, которое в сериале называется "Обратная сторона".

Помимо этого, Пол Дихтер сказал, что в планах Netflix значится еще несколько неназванных интерактивных проектов. Подробности о них, скорее всего, появятся уже после окончания третьего сезона и во многом будут зависеть от его успеха.

 

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