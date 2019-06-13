Раскрыта внешность нового Renault Captur

Этот год станет премьерным для компактного кроссовера Renault, который очень любят в Европе. Речь идёт, конечно же, о Captur. И привилегированным лицам разрешили познакомиться с новинкой. Некоторые из них не устояли перед искушением поделиться тайной с общественностью…

Например, фото новой генерации Renault Captur было опубликовано в Instagram в формате Stories пользователем Car DesignWorld. Также фото и видео с закрытой презентации появились на страницах французского блога worldscoop.forumpro.fr.

Модель заметно "повзрослела" и, скорее всего, дизайнеры услышали то, что пытались донести до них маркетологи: клиент хочет видеть в автомобиле больше ДНК внедорожника. За оcнову был взят дизайн Clio, которому сделали пару инъекций стероидов.

Фотографий задней части крайне мало и все они плохого качества, поэтому детально рассмотреть "корму" новинки нельзя, но можно сказать однозначно, что фонари имеют продолговатую форму, что визуально сделает автомобиль шире и добавит премиальности. Ещё одна явная особенность - линия крыши стала более крутой.

Известно, что новый Renault Captur станет первым гибридом марки. Скорее всего, в моторной гамме окажется новый литровый двигатель мощностью 100 л.с., доступный на Clio и Nissan Micra, также в линейку войдёт мотор 1.3 литра, разработанный Альянсом в сотрудничестве с Mercedes-Benz.

Отметим, что российский Renault Kaptur не имеет ничего общего с европейским Captur, кроме классовой принадлежности и созвучных имён. Цена на Kaptur начинается от 944 000 рублей, кроссовер Captur стоит 17 800 евро (почти 1.3 миллиона).

Напомним, что в ближайшем будущем у Renault появится новый кроссовер, который окажется меньше Captur. Его прототипы уже тестируют в обличии Clio.