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13.06.2019 15:53
Рубрика: Легковые авто

Раскрыта внешность нового Renault Captur

Текст: Евгений Костин

Этот год станет премьерным для компактного кроссовера Renault, который очень любят в Европе. Речь идёт, конечно же, о Captur. И привилегированным лицам разрешили познакомиться с новинкой. Некоторые из них не устояли перед искушением поделиться тайной с общественностью…

Например, фото новой генерации Renault Captur было опубликовано в Instagram в формате Stories пользователем Car DesignWorld. Также фото и видео с закрытой презентации появились на страницах французского блога worldscoop.forumpro.fr.

Фото: www.motor1.com
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Модель заметно "повзрослела" и, скорее всего, дизайнеры услышали то, что пытались донести до них маркетологи: клиент хочет видеть в автомобиле больше ДНК внедорожника. За оcнову был взят дизайн Clio, которому сделали пару инъекций стероидов.

Фотографий задней части крайне мало и все они плохого качества, поэтому детально рассмотреть "корму" новинки нельзя, но можно сказать однозначно, что фонари имеют продолговатую форму, что визуально сделает автомобиль шире и добавит премиальности. Ещё одна явная особенность - линия крыши стала более крутой.

Известно, что новый Renault Captur станет первым гибридом марки. Скорее всего, в моторной гамме окажется новый литровый двигатель мощностью 100 л.с., доступный на Clio и Nissan Micra, также в линейку войдёт мотор 1.3 литра, разработанный Альянсом в сотрудничестве с Mercedes-Benz.

Фото: www.throttle-blips.com/
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Отметим, что российский Renault Kaptur не имеет ничего общего с европейским Captur, кроме классовой принадлежности и созвучных имён. Цена на Kaptur начинается от 944 000 рублей, кроссовер Captur стоит 17 800 евро (почти 1.3 миллиона).

Напомним, что в ближайшем будущем у Renault появится новый кроссовер, который окажется меньше Captur. Его прототипы уже тестируют в обличии Clio.

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