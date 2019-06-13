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13.06.2019 11:16
Рубрика: Легковые авто

Новый доступный кроссовер Renault скрылся под маской Clio

Текст: Евгений Костин

Издание Motor1 опубликовало фотографии мула нового субкомпактного кроссовера Renault, который расположится на ступень ниже европейского бестселлера Captur. Новинку тестируют в обличии Clio с изменёнными бамперами, пытаясь ввести "шпионов" в заблуждение.

Скорее всего, в основе автомобиля лежит платформа CMF-B, которая позволяет создание гибридных и полностью электрических модификаций. У прототипа высокий дорожный просвет, который позволяет надеяться, что у нового пока безымянного кроссовера Renault будут версии с полным приводом.

Фото: www.autocarindia.com
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Ранее "Российская газета" сообщала, что Renault готовит кроссовер меньше Captur.

Возможно, новинкой заменят Twingo, спрос на который сокращается. По аналогичному сценарию действуют и другие автопроизводители: до конца года, например, должен появиться Peugeot 1008, который займёт место обычного "сто восьмого".

Напомним, что Ford готовит маленький кроссовер Puma, у Volkswagen будет "паркетник" на базе Polo, а у Toyota появится SUV компактнее C-HR.

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#Renault