Renault вывел на тесты новый кроссовер меньше Captur

Издание AutoMoto.com опубликовало фото нового кроссовера Renault, которые были сделаны в окрестностях Парижа. По размерам новинка однозначно меньше бестселлера Captur и даже меньше Clio. Какой кроссовер готовят французы?

Если исходить из падения спроса на супермини типа Renault Twingo, Citroen C1 и Peugeot 108, то очевидным выглядит сценарий замены Twingo на кроссовер, длина которого составит 3.8-4 метра. В эту же пока свободную нишу хочет Volkswagen, который готовит кроссовер на базе Polo. До конца года компания Peugeot должна выпустить "паркетник" Peugeot 1008, который заменит "сто восьмой".

Таким образом, новинка Renault встанет на ступень выше популярного в Индии Kwid, имеющего планы по выходу на рынок Европы. Но всё это окажется верным, если под основательным камуфляжем действительно скрывается новая модель сегмента SUV.

Есть предположения, что французы тестируют прототип лёгкого коммерческого автомобиля вроде мини-Kangoo, но "успехи" других игроков в этом сегменте вряд ли могли вдохновить Renault на такой шаг.