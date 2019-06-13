Ученые выяснили причину подземных пожаров в Киселевске

Подземные пожары в кузбасском городе Киселевске вызваны тлением бытовых отходов. К такому выводу пришли ученые.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы Киселевского городского округа Анастасию Тимофееву, мэрия привлекла для обследования территории, на которой были зафиксированы возгорания, АО "Научный центр ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности работ в горной отрасли". И заключение специалистов таково: нагревание почвы в переулке Малинном происходит из-за от горящих бытовых отходов - мусора, золы, старой мебели, которые жители улицы складировали в этом месте годами. Накопившаяся за годы масса, как сказала пресс-секретарь, продолжает гореть, процесс уходит вглубь. И сейчас начинаются работы по выбору этой тлеющей массы. После этого проблемный участок будет засыпан глиной, а затем планируется его полная рекультивация. Здесь посадят деревья, когда все процессы горения прекратятся.

Тем временем в Киселевске продолжается доследственная проверка по факту возгорания, начатая еще в минувший по понедельник.

- В рамках проверки предстоит установить причины возгорания и его характер, принадлежность территории, ответственных за нее должностных лиц и действия контролирующих органов, - рассказала "РГ" официальный представитель СУ СК по Кемеровской области Надежда Ананьева. - Мы также обратились во все официальные организации по поводу выставления предупреждающих аншлагов вблизи участка земли, под которым происходил пожар. Кроме того, устанавливаются обстоятельства инцидента с одним из местных жителей, произошедшего в минувший вторник. Мужчина получил незначительный ожог ноги, наступив на опасный участок. Ему была оказана медицинская помощь, и сейчас жизни и здоровью пострадавшего ничто не угрожает.

Как сообщала "РГ", подземный пожар в городе возник в конце мая. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС потушили горевший мусор на несанкционированной свалке, но через несколько дней местные жители вновь заметили на участке задымление. И позже выяснилоось, что очаг горения находится под землей - в горных выработках закрывшейся шахты "Киселевская".