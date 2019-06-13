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13.06.2019 14:10
Рубрика: Общество

Биологи заявили об открытии, способном переписать теорию эволюции

Текст: Денис Передельский
Фото: The University of Queensland Фото: The University of Queensland
Фото: The University of Queensland

Ученые из Университета Квинсленда пересмотрели многовековое понимание биологами эволюционной истории животных и выдвинули новую теорию о том, как появились и развивались многоклеточные организмы.

Исследование опубликовано в журнале Nature, а коротко о нем рассказывается на сайте университета. Открытие совершила команда биологов во главе с профессором Бернардом Дегнаном.

Ученые использовали новейшие технологии. Полученные ими результаты противоречат общепринятой теории эволюции. Считается, что многоклеточные животные произошли от одноклеточного предка, который напоминал клетку современных губок.

Фото: iStock
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Эти существа состоят из хоаноцитов - клеток, снабженных жгутиком. Согласно традиционной теории, хоаноциты выглядят как одноклеточные организмы хоанофлагеляты - это ближайшие одноклеточные родственники всех многоклеточных животных Земли.

Однако новое исследование доказывает, что первые многоклеточные животные не были похожи на губки, а напоминали комплект трансформируемых клеток.

"Прапрапрабабушка всех клеток в животном мире была очень похожа на стволовую клетку, - говорит профессор Дегнан. - Это несколько интуитивное понятие, так как по сравнению с растениями и грибами у животных гораздо больше типов клеток. И они используются совершенно по-разному - от нейронов до мышц. Гибкость клеток была критически важной для эволюции животных с самого начала".

Команда создала своего рода карту индивидуальных клеток. Это позволило сравнивать подобные типы клеток на протяжении определенного времени. Исследование заняло несколько лет.

Ученым удалось создать эволюционную историю каждой клетки, которые обладают уникальной "подписью" - транскриптом, молекулой РНК. Анализ данных показал, что губчатые хоаноциты не похожи на хоанофлагелляты, поскольку их сигнатуры транскриптома не совпадают.

Это означает, что не они являются основными "строительными блоками" механизма развития животных, как считалось до сих пор.

"Новая технология использовалась только в течение последних нескольких лет, но она помогла нам обнаружить нечто совершенно противоположное тому, что кто-либо когда-либо предлагал,- говорит доцент Санди Дегнан. - Мы просто взяли основную теорию эволюционной биологии и перевернули ее с ног на голову".

Профессор Дегнан добавил, что открытие способно помочь в изучении не только стволовых клеток человека, но и клеток рака.

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