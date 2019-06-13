В Кремле в курсе жалоб на действия полиции на "марше Голунова"

По обращениям на проявления жесткости со стороны правоохранительных органов во время несанкционированного марша в поддержку журналиста Ивана Голунова проведут проверки, уверены в Кремле.

"Это, наверное, прерогатива городских властей - организовывать подобные акции или не давать на них разрешение, а также оценивать работу полиции", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают действия полиции на этом марше.

"Нам известно, что существуют жалобы на необоснованные, неспровоцированные проявления жесткости со стороны органов правопорядка. Мы читали сообщения об этом", - заметил пресс-секретарь главы государства.

"Я уверен, что в данном случае необходимые проверки будут осуществлены с тем, чтобы это не повторялось впредь", - заключил Песков.