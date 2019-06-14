Эксперт оценил идею увеличить скорость на российских дорогах до 130 км/ч

На российских дорогах официально разрешат скоростной лимит в 130 км/ч. Этим же ГОСТом предлагается сужать левые полосы на многополосных магистралях с 3,75 до 3,5 м, что нужно для выравнивания скоростей в потоке. Новые стандарты планируется утвердить в августе. Специально для "РГ" главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников оценил возможные нововведения.

"Увеличение скоростного лимита - ожидаемая реформа, которая является частью плана развития дорожной сети России. Уже сегодня появление скоростных кольцевых автодорог разрешает передвигаться со скоростью 110 км\ч, а с учетом пока нештрафуемого лага в 20 км\ч, меньше 130 км\ч по таким магистралям никто особо и не ездит.

Кроме того, платные магистрали, которые пока выделены в отдельную категорию позволяют официально разгонятся и до 150 км\ч. При этом всплеска аварийности на этих участках не наблюдается.

Собственно, немецкий опыт с безлимитными автобанами, где поток едет по трассе со скоростью 200-250 км\ч, говорит о том, что при соблюдении трех основных правил, езда в таком режиме не приводит к негативным последствиям.

В первую очередь, должно быть всегда отличное состояние дорожного полотна, что прописывается и в российских правилах. Во-вторых, на маршруте должно быть минимальное количество поворотов, либо они должны быть очень пологими. Ну и в-третьих, скоростная магистраль не должна пересекаться с населенными пунктами, дороги к которым должны быть выполнены в виде безопасных развязок. Само собой, состояние транспортного средства и водителя, также должны отвечать безопасности.

Главный вопрос, удастся ли соединить все вышеописанные условия в единый работающий механизм в условиях российских реалий, которые, увы, не всегда, отвечают необходимым требованиям, чувству ответственности и законам", - отметил эксперт.