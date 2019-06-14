Израиль нанес удары по базе боевиков в секторе Газа

Израильский истребитель атаковал базу боевиков в секторе Газа. Самолет дважды нанес удары по объекту "Тунис", который используют представители движения ХАМАС.

Отметим, что накануне вечером выпущенная с территории Палестины ракета попала в здание синагоги и религиозной школы в южном израильском городе Сдероте. Никто не пострадал.

В ночь на четверг системы ПВО еврейского государства перехватили выпущенную с территории сектора Газа ракету. А затем ВВС Израиля атаковали "подземную инфраструктуру" палестинских боевиков.

Возобновлению ударов предшествовало введение полной морской блокады сектора Газа с фактическим запретом на рыболовный промысел.