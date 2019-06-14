Кроссовер Haval F7 стал доступнее

Представительство китайской компании Haval еще не успело продать ни одного кроссовера F7, как уже объявило специальные условия на его покупку. Как сообщает пресс-служба бренда, если машину брать в кредит или по программе трейд-ин, выгода составит 150 тысяч рублей.

Этот шаг Haval стал во многом ожидаемым. Ведь после того, как компания назвала цены на F7 тульской сборки, она получила немало критических отзывов в соцсетях и на тематических форумах. Автолюбители, которые долгое время ожидали появления новинки в России и по этой причине откладывали покупку другого китайского кроссовера, посчитали стоимость в 1,45-1,82 млн рублей завышенной.

"Российский рынок для нас в приоритете, и мы хотим сделать инновации более доступными для российских автолюбителей", - прокомментировал решение представительства его исполнительный директор Жером Сего.

Напомним, всего россиянам предложено 12 версий Haval F7 - в трех комплектациях, с двумя моторами и двумя типами привода. Уже в базовой комплектации кроссовер получил запуск мотора кнопкой, бесключевой доступ в салон, подогрев передних сидений, климат-контроль, выбор режимов движения, мультимедийную система с 9-дюймовым сенсорным экраном, обогрев лобового стекла в зоне щеток, датчики света и дождя, кожаный руль с кнопками и подогревом и круиз-контроль. В топовой версии также доступны система кругового обзора, кожаный салон, люк в крыше, светодиодная оптика, а "круиз" становится адаптивным.

Хотя официально продажи модели уже стартовали, по данным "РГ", в автосалонах еще нет товарных машин с паспортами технического средства. Первые из них должны поступить в ближайшее время. А 22 и 23 июня компания проведет так называемые дни открытых дверей в дилерских центрах. Очевидно, к этому времени кроссоверы с ПТС будут в наличии.