Лидеры ШОС призвали к полному исполнению обязательств по СВПД

Главы стран-участников ШОС призвали все стороны сделки по иранской ядерной программе неукоснительно исполнять свои обязательства. Об этом говорится в совместной декларации лидеров по итогам саммита в Бишкеке.

"Государства-члены считают важной устойчивую реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН призывают всех участников к неукоснительному исполнению всех своих обязательств для всесторонней и результативной реализации документа", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее к этому же в своем выступлении на саммите ШОС призывал Владимир Путин. Он подчеркнул, что выход США из СВПД не только дестабилизирует обстановку в регионе, но и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия.

В декларации лидеры также подтвердили общую позицию о безальтернативности урегулирования ситуации в Сирии путем диалога на основе обеспечения суверенитета, независимости и территориальной целостности этой страны. Особая роль в этом процессе отводится Астанинскому формату.

Важное место в декларации уделено и ситуации в Афганистане. Так, лидеры ШОС подчеркнули безальтернативность мирного урегулирования конфликта в регионе с помощью "политического диалога и осуществления инклюзивного мирного процесса самими афганцами и под руководством самих афганцев".

Следующий саммит ШОС пройдет в России, в Челябинске с 22 по 23 июля 2020 года.