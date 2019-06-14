МИД России призвал расследовать инциденты в Оманском заливе

МИД России решительно осуждает произошедшие атаки на танкеры в Оманском заливе, кто бы ни стоял за их организацией, однако считает необходимым воздержаться от скоропалительных выводов. Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства комментарии.

"Обвинять кого-либо в причастности к данным инцидентам до завершения тщательного и беспристрастного международного расследования недопустимо", - указывают в российском внешнеполитическом ведомстве. На смоленской площади фиксируют свидетельства искусственного нагнетания обстановки, чему. По словам дипломатов, во многом способствует иранофобская линия США.

В МИД РФ выражают благодарность иранским властям за оказанную помощь в спасении одиннадцати российских моряков - членов экипажа танкера Front Altair.

"В очередной раз подчеркиваем безальтернативность налаживания диалога для предотвращения дальнейшей деградации ситуации в регионе Персидского залива", - отмечается в комментарии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе стоит Иран.

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф в свою очередь заявил, что претензии США в причастности Ирана к нападениям на танкеры в Оманском заливе не имеют под собой оснований. По его словам, данные обвинения являются попытками саботировать дипломатию и замаскировать экономический

В Оманском заливе атаке подверглись два нефтеналивных танкера. Судно Kokuka Courageous, зарегистрированное в Панаме и державшее курс в сторону Сингапура, принадлежит японской компании, а шедший под флагом Маршалловых островов танкер Front Altair - норвежцам.