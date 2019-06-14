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14.06.2019 15:20
Рубрика: Легковые авто

Новая Mazda 3 появится в России в июле

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Mazda. Фото: Пресс-служба Mazda.
Фото: Пресс-служба Mazda.

Компания Mazda объявила о том, что новая "трешка" в кузове хэтчбек появится в России в июле. Машина будет продаваться с двумя двигателями линейки SKYACTIV-G 1.5 литра (120 л.с.) и 2.0 литра (150 л.с.).

Впервые для российских комплектаций автомобилей Mazda, на Mazda 3 представлен адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go - Mazda Radar Cruise Control (MRCC). Система использует радар миллиметрового диапазона радиоволн для определения расстояния до впереди идущего автомобиля и скорости сближения с ним.

Для заказа будет доступна "трешка" в новой комплектации Supreme. Как считают в японской компании, на долю такой версии должно прийтись более четверти продаж. 

Фото: Пресс-служба Mazda.
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Передняя подвеска у Mazda 3 независимая типа Макферсон, задняя - полузависимая, пружинная. У всех колес предусмотрены дисковые тормоза. Стояночный тормоз - электромеханический. 

А вот опционального полного привода у российских Mazda 3 не будет, хотя именно он стал главной "фишкой" нового поколения модели. Также известно, что все автомобили будут импортироваться из Японии.

Цены на новую "трешку" не были объявлены. Но, по предварительной информации, модель окажется чуть дешевле нынешнего поколения Mazda 6.

Кстати, не так давно японская компания начала продажи в в нашей стране обновленного CX-5. Бестселлер марки в России теперь можно купить от 1 579 000 рублей. Топовая версия автомобиля обойдется в 2 497 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Mazda.
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#Mazda