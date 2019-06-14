Путин заявил о поражении боевиков в Сирии благодаря помощи России

В борьбе с международным терроризмом в Сирии удалось добиться реальных результатов. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на саммите ШОС в Бишкеке.
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"Во многом благодаря всесторонней помощи России законному сирийскому правительству боевики террористических формирований потерпели поражение", - пояснил президент.
По его словам, сейчас первоочередная задача - обеспечить полную ликвидацию сохраняющихся в Сирии террористических очагов, и прежде всего - в Идлибе. Путин также добавил, что под контроль Дамаска на сегодняшний день уже вернулась большая часть территории страны, идет работа по формированию Конституционного комитета.
Ранее в своем выступлении российский лидер также указал на то, что борьба с терроризмом и экстремизмом остается одним из главных приоритетов ШОС.