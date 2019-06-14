Путин приехал на "Аурусе" на встречу лидеров стран ШОС

Владимир Путин прибыл в государственную резиденцию "Ала-Арча" в Бишкеке на своем автомобиле "Аурус”, чтобы принять участие в саммите ШОС. После церемонии приветствия лидеры стран-участников ШОС сфотографировались: Владимир Путин был слева от хозяина саммита, президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, председатель КНР Си Цзиньпин - справа.

После этого началось заседание в узком составе лидеров стран ШОС, которое проходит в закрытом от СМИ режиме. Но, как ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, Владимир Путин собирается акцентировать внимание участников заседания на урегулировании ситуации в Сирии и высказаться по действиям в рамках контактной группы ШОС-Афганистан, СВПД по иранской ядерной программе. В целом, встреча будет посвящена обсуждению ситуации в Афганистане и на Ближнем Востоке.

После этого начнется уже открытая часть саммита - заседание в расширенном составе с участием глав делегаций стран-наблюдателей - Афганистана, Белоруссии, Ирана и Монголии.