Обнародовано видео с места убийства жены экс-голкипера сборной России

Следственный комитет опубликовал видео из коттеджа в поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области. Накануне здесь была убита Ирина Соколова, жена легендарного вратаря Максима Соколова, бывшего игрока СКА, члена сборной России.

На кадрах хроники видно, что въезд в коттеджный поселок закрыт для посторонних. В самом доме имеются многочисленный следы крови, также на полу лежит нож, его, как предполагаемое орудие убийства, сейчас изъяли.

Напомним, тело 45-летней Ирины Соколовой с многочисленными следами ножевых ранений было обнаружено накануне в доме.

Также в коттедже нашли раненым 18-летнего сына женщины. Старший сын сейчас госпитализирован в тяжелом состоянии. В доме также находился ее младший сын, ему 15 лет, он не пострадал.

Следователи пообщались с младшим подростком. Источник, знакомый с ходом расследования, сообщил "РГ", что по версии юноши, на женщину напал с ножом старший брат. Увидев, что мать лежит на полу, младший сын набросился на старшего и нанес ему несколько ранений, а затем позвал взрослых.

В данной версии следователи обнаружили множество несостыковок и сейчас по подозрению в совершении убийства задержан младший сын. Также следователи пообщались с самим Максимом Соколовым, с соседями по коттеджному поселку. В ближайшее время сотрудники Следственного комитета по Ленинградской области намерены инициировать ряд экспертиз, которые прольют свет на события в доме.