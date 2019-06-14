Новости

Названы популярные у дачников магистрали 13:32
В торговом центре под Петербургом обрушились перекрытия 13:21
В Королеве лже-полицейский вымогал у пенсионера 65 тыс рублей 13:18
Сын Алибасова рассказал о таланте пропавшего кота Чучи 13:16
Лидеры ШОС призвали к полному исполнению обязательств по СВПД 13:13
Как изменится мир, если люди будут толстеть дальше 13:11
Гравитационные волны помогут узнать природу темной материи 13:10
Сын Сергея Зверева ушел в монастырь 13:08
Делегация правительства Москвы посетит Китай 13:00
В Краснодаре пассажир украл из самолета спасательный жилет 12:54
Мужчина с ножом напал на прохожих в центре Москвы 12:52
В центре Москвы загорелось историческое здание 12:48
Видео: Под Ростовом прошла репетиция "танкового вальса" 12:47
На Алтае мальчик остался без рук из-за халатности инженера электросетей 12:45
На II Европейских играх ожидается спортивная борьба высокого уровня 12:45
Участник труппы "Монти Пайтон" Майкл Пейлин стал рыцарем 12:39
В Улан-Удэ загорелся строительный рынок 12:36
В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак 12:35
Павел Гусев: Журналисты выйдут 16 июня на проспект Сахарова за свободу и справедливость для всех 12:30
Вячеслав Бутусов стал заслуженным артистом России 12:27
Обнародовано видео с места убийства жены экс-голкипера сборной России 12:18
Лукашенко заявил о кризисе в сфере глобальной безопасности 12:15
Что нужно знать о невозвратных билетах на самолет 12:09
Вышел трейлер "Троих из ада" Роба Зомби 12:09
Путин и Лукашенко намерены провести встречу в ближайшее время 12:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
14.06.2019 12:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Обнародовано видео с места убийства жены экс-голкипера сборной России

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Следственный комитет опубликовал видео из коттеджа в поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области. Накануне здесь была убита Ирина Соколова, жена легендарного вратаря Максима Соколова, бывшего игрока СКА, члена сборной России.

На кадрах хроники видно, что въезд в коттеджный поселок закрыт для посторонних. В самом доме имеются многочисленный следы крови, также на полу лежит нож, его, как предполагаемое орудие убийства, сейчас изъяли.

В Архангельской области при взрыве снаряда пострадал подросток

Напомним, тело 45-летней Ирины Соколовой с многочисленными следами ножевых ранений было обнаружено накануне в доме.

Также в коттедже нашли раненым 18-летнего сына женщины. Старший сын сейчас госпитализирован в тяжелом состоянии. В доме также находился ее младший сын, ему 15 лет, он не пострадал.

Следователи пообщались с младшим подростком. Источник, знакомый с ходом расследования, сообщил "РГ", что по версии юноши, на женщину напал с ножом старший брат. Увидев, что мать лежит на полу, младший сын набросился на старшего и нанес ему несколько ранений, а затем позвал взрослых.

В данной версии следователи обнаружили множество несостыковок и сейчас по подозрению в совершении убийства задержан младший сын. Также следователи пообщались с самим Максимом Соколовым, с соседями по коттеджному поселку. В ближайшее время сотрудники Следственного комитета по Ленинградской области намерены инициировать ряд экспертиз, которые прольют свет на события в доме.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россиянам запретят держать дома крокодилов, пингвинов и акул
Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для Украины
Истребитель F-35 развалится на форсаже
Иран отверг обвинения США в причастности к "атаке" на танкеры
Строители соединили рельсы первого пути на Крымском мосту